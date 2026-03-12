Tragedia en la Quebrada de Moreira: un motociclista murió tras un violento choque

Un trágico siniestro vial ocurrido anoche pasadas las 22 horas dejó como saldo la muerte de un motociclista luego de que el vehículo que conducía impactara contra un poste de alumbrado público en la Quebrada de Moreira. La víctima fue identificada como Darío Orlando Bazán, de 48 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Blitz Plus.

De acuerdo con la información disponible, el accidente se produjo cuando la motocicleta colisionó contra una estructura del sistema de iluminación pública, un impacto que resultó fatal para el conductor.

El choque provocó que Bazán perdiera la vida en el mismo lugar del hecho, sin que se registrara traslado a centros de salud ni posibilidad de asistencia médica posterior, dado que el fallecimiento se produjo de manera inmediata tras el siniestro.

Intervención judicial en el lugar

Tras producirse el accidente, se hizo presente en el lugar el fiscal Jorge Palacios, quien intervino en el procedimiento correspondiente ante un hecho de estas características.

La presencia del representante del Ministerio Público tuvo como finalidad supervisar las actuaciones judiciales iniciales y ordenar las diligencias necesarias para documentar el siniestro. Durante el operativo también participó la médica legista, quien fue convocada para realizar el examen correspondiente al cuerpo del fallecido.

La profesional efectuó la evaluación en el lugar del hecho, cumpliendo con los protocolos habituales en este tipo de situaciones.

Identificación de la víctima y del vehículo

