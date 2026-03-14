Colapinto no pudo aguantar el ritmo y terminó 14° en el Sprint de China

George Russell se quedó con la primera carrera Sprint del año en el Gran Premio de China y logró su segunda victoria de la temporada tras festejar la semana pasada en Australia. El de Mercedes quedó por delante de las Ferraris de Lewis Hamilton (2°) y Charles Leclerc (3°).

Franco Colapinto, que comenzó 16°, avanzó cuatro posiciones tras la largada pero finalmente cerró la carrera en el 14° lugar. Su compañero Pierre Gasly apostó a continuar en pista con los mismo neumáticos tras la salida del auto de seguridad, pero la estrategia no fue favorable y cayó al 11° puesto sin poder dar batalla por los puntos.

El argentino venía de tener un mal comienzo de actividades en China, que lo vio muy lejos del rendimiento del francés Gasly. "Hay muchas cosas chiquititas en el auto que son diferentes. Tuvimos un problema en la caja de cambios y tuvimos que usar la de respuesto que tiene otra parte aerodinámica y perdemos bastante carga atrás. Fue un mix de cosas que me hicieron tener menos perfomance", aclaró Franco.

Lando Norris (4°), Andrea Kimi Antonelli (5°), Oscar Piastri (6°), Liam Lawson (7°) y Ollie Bearman (8°) fueron los otros pilotos que llegaron en los puestos de puntos. Max Verstappen, que tuvo problemas en la largada, remontó sobre el final y finalmente cruzó la meta en la 9ª colocación.

La actividad en el Circuito Internacional de Shanghái seguirá este mismo sábado. A partir de las 4 de la mañana de Argentina se llevará a cabo la clasificación para la carrera principal que tendrá 56 vueltas y se largará a las 4AM de Argentina del domingo 15 de marzo.