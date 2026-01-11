Barcelona le ganó 3-2 el clásico al Real Madrid y se consagró campeón de la Supercopa de España

Barcelona le ganó al Real Madrid por 3-2 en la final de la Supercopa de España y se quedó con el primer título de 2026. El partido se disputó en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

Raphinha fue la figura de la cancha, con dos goles que coronaron una actuación de protagonismo y peligro constante contra el arco del Merengue. Robert Lewandowski también aportó en el marcador para el Blaugrana, mientras que para los blancos anotaron Vinícius y Gonzalo García.

El encuentro fue electrizante de principio a fin. Cuatro de los cinco goles de la jornada fueron en el primer tiempo: se fueron empatados al descanso y luego dieron un final de película. Pese a los intentos, el equipo de Xabi Alonso no pudo convertir el 3-3 con dos chances claras para estirar la definición a los penales.

Ambos equipos llegaron con el envión de haber eliminado a rivales de peso. El conjunto dirigido por Hansi Flick viene de aplastar 5-0 al Athletic, con un doblete de Raphinha y goles de Ferran Torres, Fermín López y Roony Bardghji.

El Real Madrid de Xabi Alonso, por su parte, dejó en el camino al equipo de Diego Simeone con un ajustado 2-1, gracias a los tantos de Federico Valverde y Rodrygo.

El último cruce entre ambos gigantes fue el 26 de octubre por la décima fecha de LaLiga, cuando el Merengue se impuso 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, luego del empate parcial de Fermín López.

Además, la final de la Supercopa pasada quedó en manos del Barcelona, que goleó 5-2 y levantó el trofeo.