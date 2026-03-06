Paritarias en Catamarca: acordaron un aumento y bono para los trabajadores estatales

El Gobierno de la Provincia de Catamarca y las entidades sindicales que representan a los trabajadores de la Administración Pública Provincial formalizaron este viernes un acuerdo salarial que introduce un mecanismo de actualización automática de los salarios basado en la inflación, además de incluir bonificaciones extraordinarias y medidas vinculadas a las condiciones laborales del personal estatal.

El entendimiento fue rubricado con la participación de autoridades del Ejecutivo provincial y representantes gremiales. Por parte del Gobierno estuvieron presentes la ministra de Trabajo, Verónica Soria, el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella.

En representación de las organizaciones sindicales participaron Ricardo Arévalo, secretario general de ATE Catamarca, y Claudia Espeche, secretaria.

El acuerdo establece un esquema que busca articular la evolución de los salarios públicos con el comportamiento de la inflación, mediante un sistema de actualización periódica sustentado en indicadores oficiales.

Actualización salarial automática según el IPC

El eje central del acuerdo es la implementación de un mecanismo mediante el cual el punto índice salarial se actualizará automáticamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General publicado por el INDEC.

La actualización se realizará con frecuencia bimestral y carácter acumulativo, lo que implica que los salarios del sector público provincial se ajustarán periódicamente en función de la inflación registrada en cada período correspondiente.

Este sistema establece una secuencia de actualizaciones a lo largo de todo el año, permitiendo que los incrementos salariales se alineen con la evolución del costo de vida.

El cronograma definido en el acuerdo es el siguiente:

Marzo de 2026: aplicación del aumento correspondiente a la inflación acumulada de enero y febrero de 2026.

Mayo de 2026: actualización según la inflación registrada en marzo y abril de 2026.

Julio de 2026: ajuste correspondiente a la inflación de mayo y junio de 2026.

Septiembre de 2026: actualización basada en los índices de julio y agosto de 2026.

Noviembre de 2026: aplicación del ajuste correspondiente a septiembre y octubre de 2026.

Enero de 2027: actualización final con los índices de noviembre y diciembre de 2026.

Según lo establecido en el acuerdo, este mecanismo tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de los salarios frente a la evolución de la inflación, incorporando una fórmula de actualización periódica basada en datos oficiales del organismo estadístico nacional.

Bonificaciones extraordinarias durante 2026

Además del esquema de actualización automática de salarios, el acuerdo contempla bonificaciones extraordinarias destinadas a reforzar los ingresos de los trabajadores estatales durante el año.

En ese sentido, se definió el pago de una bonificación especial de 50.000 pesos de carácter no remunerativo, que comenzará a percibirse a partir del mes de marzo de 2026.

Posteriormente, el acuerdo establece que desde mayo de 2026 dicha bonificación se duplicará, incrementando el monto que perciben los trabajadores.

Estas sumas se incorporarán de manera complementaria a los ajustes salariales vinculados a la inflación, por lo que funcionarán como un refuerzo adicional en los ingresos mensuales del personal estatal.

Cambios en adicionales y condiciones laborales

El entendimiento alcanzado entre el Gobierno provincial y las organizaciones sindicales no se limita exclusivamente a la cuestión salarial, sino que también incorpora modificaciones en la estructura de algunos adicionales y medidas vinculadas a las condiciones de trabajo.

Entre los puntos incluidos en el acuerdo se destaca:

Modificación en el cálculo del Adicional de Responsabilidad Profesional, lo que implica cambios en la forma en que se determina este componente dentro de la estructura salarial.

Entrega de indumentaria de trabajo y elementos de protección destinados al personal del agrupamiento mantenimiento, producción y servicios generales del Escalafón General.

La provisión de estos elementos estará vinculada a las tareas que desempeña cada trabajador, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones.

Estas medidas forman parte de un conjunto de acciones que buscan mejorar tanto la estructura salarial como las condiciones materiales en las que se desempeñan los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

Una revisión prevista para agosto

El acuerdo también contempla una instancia de seguimiento para evaluar el funcionamiento del esquema adoptado. En ese marco, el Gobierno provincial y las entidades sindicales acordaron volver a reunirse en agosto de 2026.

El objetivo de ese encuentro será monitorear la evolución de la pauta salarial y analizar su desempeño frente al contexto económico, particularmente en relación con el comportamiento de la inflación y su impacto sobre los salarios.

De esta manera, el acuerdo firmado establece no solo un mecanismo de actualización automática y medidas complementarias para el año en curso, sino también un espacio de revisión que permitirá evaluar y ajustar el esquema si las condiciones económicas lo requieren.