Argentinos Juniors y Rosario Central quedaron a mano en La Paternal

El Bicho igualó sin goles ante el Canalla en el Estadio Diego Armando Maradona por la fecha 10 del Torneo Apertura.

11 Marzo de 2026 23.18

Argentinos Juniors empató 0-0 con Rosario Central, en condición de local, en el marco de la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de la Paternal, el equipo de Nicolás Diez llegaba a este encuentro tras empatar 1-1 con Barracas Central por la fecha 8 del Torneo Apertura, el pasado domingo 1 de marzo.

Por su parte, el equipo de Jorge Almirón viene de vencer 2-0 a Newell´s Old Boys en el clásico rosarino de la fecha 8 del Torneo Apertura, en el estadio Marcelo Bielsa.

En un partido chato, Rosario Central fue un poco más incisivo a pesar de no contar con su figura estelar, el campeón del mundo Ángel Di María. En tanto, Argentinos Juniors no logró inquietar al arquero Jorge Broun y se fue silbado por su público que empieza a mostrar reprobación al entrenador Diez.

Con este resultado, el ´Bicho´ sigue sin poder entrar en zona de clasificación a los playoffs, quedando noveno con 10 puntos, a uno de River. En tanto, el ´Canalla´, se mantiene en el tercer puesto con 15 unidades, a dos del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

En la próxima fecha, Argentinos Juniors enfrentará a Tigre el próximo domingo a las 22 horas en el estadio José Dellagiovanna mientras que Rosario Central recibirá el sábado a las 21 a Banfield en el estadio Gigante de Arroyito.

Torneo Apertura 2026

