Argentinos Juniors y Rosario Central quedaron a mano en La Paternal

Argentinos Juniors empató 0-0 con Rosario Central, en condición de local, en el marco de la fecha 10 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de la Paternal, el equipo de Nicolás Diez llegaba a este encuentro tras empatar 1-1 con Barracas Central por la fecha 8 del Torneo Apertura, el pasado domingo 1 de marzo.

Por su parte, el equipo de Jorge Almirón viene de vencer 2-0 a Newell´s Old Boys en el clásico rosarino de la fecha 8 del Torneo Apertura, en el estadio Marcelo Bielsa.

En un partido chato, Rosario Central fue un poco más incisivo a pesar de no contar con su figura estelar, el campeón del mundo Ángel Di María. En tanto, Argentinos Juniors no logró inquietar al arquero Jorge Broun y se fue silbado por su público que empieza a mostrar reprobación al entrenador Diez.

Con este resultado, el ´Bicho´ sigue sin poder entrar en zona de clasificación a los playoffs, quedando noveno con 10 puntos, a uno de River. En tanto, el ´Canalla´, se mantiene en el tercer puesto con 15 unidades, a dos del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

En la próxima fecha, Argentinos Juniors enfrentará a Tigre el próximo domingo a las 22 horas en el estadio José Dellagiovanna mientras que Rosario Central recibirá el sábado a las 21 a Banfield en el estadio Gigante de Arroyito.