Tragedia en Catamarca: hallan sin vida a un hombre de 79 años cerca del río Las Trancas

Un dramático hallazgo se produjo apenas pasada la medianoche de este domingo en las inmediaciones del Camping Municipal de Las Juntas. Allí fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad a la vera del Río Las Trancas. Según la información disponible a la que accedió La Unión, la víctima no portaba su Documento Nacional de Identidad al momento del hallazgo, lo que inicialmente dificultó su identificación.

El cuerpo fue localizado recostado sobre dos piedras, en una zona situada aproximadamente a 100 metros del camping, lo que generó la inmediata intervención de las autoridades. Tras las primeras averiguaciones, la persona fallecida fue identificada como Néstor Dermidio Delgado, de 79 años.

Hipótesis de una caída accidental

Las primeras evaluaciones realizadas tras el hallazgo permitieron establecer una posible secuencia de hechos que habría derivado en la muerte del hombre. Según se pudo determinar, Néstor Dermidio Delgado aparentemente regresaba a su domicilio por un camino alternativo cuando se habría producido el accidente.

La hipótesis inicial señala que el hombre habría sufrido una caída accidental desde un precipicio de aproximadamente 10 metros de profundidad.

Ahora bien, se sabe que una vez informado el hallazgo, se activó el procedimiento correspondiente y se dio intervención a las autoridades judiciales. En el lugar se hizo presente el fiscal Córdoba Andreatta, quien quedó a cargo de las actuaciones vinculadas al caso.

La presencia del representante del Ministerio Público permitió supervisar las diligencias iniciales y ordenar las medidas necesarias para esclarecer lo sucedido. De hecho y a pesar del resultado de la autopsia, fuentes consultadas indican que a esta hora que aunque en principio la caida sería accidental, la fiscalía no descarta ninguna hipótesis y se trabaja en la recepción de testimonios y otras pericias ordenadas en el lugar del hallazgo.

La investigación, por lo tanto, busca establecer con precisión las circunstancias en las que el hombre transitaba por el lugar y cómo se produjo la caída desde el precipicio.

La autopsia determinó la causa de muerte

Tras las actuaciones iniciales, el cuerpo de Néstor Dermidio Delgado fue trasladado a la morgue judicial. Allí se realizó la autopsia correspondiente, con el objetivo de determinar con precisión las causas del fallecimiento.

El examen médico forense concluyó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo. Según el informe preliminar, la lesión resulta compatible con una caída, lo que coincide con la hipótesis inicial planteada tras el hallazgo del cuerpo.