Bogoya: La idea es enseñar los lindos valores que tiene el rugby

El experimentado rugbier es palabra autorizada en la disciplina y por eso en diálogo con el medio Pasión Chacarera, se refirió a la actualidad del deporte que está suspendido por la pandemia del coronavirus.

El actual jugador de Hurones comenzó diciendo: “Arrancamos un poco tarde pero bien planificada. Este año queríamos hacer un buen papel en el Torneo Integración y conseguir el ascenso”.

Siguió: “La primera etapa del torneo fue dura, tuvimos varias bajas de jugadores importantes. Ese proceso duró seis meses donde los chicos se pudieron asentar”. Y agrego: “Este año teníamos muchas expectativa, regresaron los jugadores que no estaban, llegaron refuerzos pero pasó lo de la pandemia y complicó todo”.

Su rol en el Club Hurones: “Sigo siendo el capitán del equipo, también estoy en el rugby infantil y soy parte de la Comisión. Todos hacemos un poco y tratamos de siempre ayudar y devolver al club lo que a uno le dio”.

Hace unos meses, se dio el asesinato del joven Fernando Báez en Villa Gesell y los acusados de provocarlo son diez jóvenes jugadores de rugby: “De acuerdo a eso, la Unión Argentina de Rugby le está mandando cursos a todos los clubes. Eso tienen que volcarlos a sus jugadores. Con respecto a lo que pasó con Báez fue por el accionar de 10 chicos que no midieron las consecuencias. Siempre uno tienen que ser consciente de sus actos y tiene que ser juzgado por esos actos no por ser rugby, futbolista o doctor. No hay que estigmatizar esto porque el deporte no mata”.