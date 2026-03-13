Colapinto largará 16° en la Sprint del GP de China tras una clasificación discreta

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un rendimiento discreto en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, disputada en el circuito de Shanghái, y largará desde la 16ª posición en la primera competencia Sprint de la temporada 2026.

La sesión clasificatoria, conocida como Sprint Shootout, determinó la grilla de partida para la carrera corta que se disputará el sábado 14 de marzo a las 00.00 (hora de Argentina) y que tendrá una duración de 19 vueltas.

Colapinto logró avanzar a la segunda fase de la clasificación (SQ2) con lo justo, pero no pudo mejorar su rendimiento en esa instancia decisiva y terminó firmando el 16° tiempo de la segunda sesión, lo que lo dejó fuera de los diez primeros puestos que acceden a la última fase.

El argentino quedó a 0.922 segundos del registro de su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien tuvo una actuación destacada y se ubicó en la séptima posición de la grilla.

Mercedes domina la clasificación para la Sprint

La clasificación para la Sprint del Gran Premio de China dejó a Mercedes como el equipo dominante en la primera fila de la parrilla. El británico George Russell fue el piloto más rápido con una vuelta de 1:31.520, lo que le permitió quedarse con la pole position para la carrera Sprint.

La primera fila estará integrada por los dos autos de la escudería alemana:

George Russell (Mercedes) - 1:31.520

Andre Kimi Antonelli (Mercedes)

En tanto, la segunda fila de la grilla quedó conformada por:

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

La sesión dejó además una actuación destacada de Pierre Gasly, quien logró posicionarse como "el mejor del resto" al ubicarse séptimo en la grilla con su Alpine.

Gasly se destacó y fue séptimo en la parrilla

El piloto francés Pierre Gasly tuvo un desempeño sólido durante la Sprint Shootout y logró colocar a su Alpine en la séptima posición de la parrilla. Gasly marcó un registro de 1:32.888 en SQ3, utilizando neumáticos rojos, lo que le permitió terminar por delante incluso de los Red Bull Racing de Isack Hadjar y Max Verstappen.

En el caso de Colapinto, la diferencia con su compañero fue significativa. El argentino quedó a más de medio segundo en la primera tanda y finalmente terminó a 0.922 segundos del tiempo más veloz del francés. Además, el piloto argentino quedó a 0.707 segundos del tiempo de corte que marcó Isack Hadjar, quien con un 1:33.620 se ubicó 10° y logró avanzar en la clasificación.

Gasly, por su parte, había registrado 1:33.495, lo que evidenció una diferencia importante dentro del propio equipo Alpine.

Colapinto: "Estoy un poco perdido con la qualy"

Tras la clasificación, Franco Colapinto reconoció las dificultades que enfrentó durante la jornada en Shanghái y admitió que todavía intenta comprender las razones de la diferencia con su compañero de equipo.

El piloto argentino analizó su rendimiento y señaló: "Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage".

Colapinto explicó además que el equipo deberá analizar lo sucedido para intentar mejorar el rendimiento de cara a las próximas sesiones del fin de semana. "Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana", afirmó.

Un circuito nuevo y la necesidad de seguir aprendiendo

El argentino también reconoció que no conocía el circuito de Shanghái, lo que agregó un grado adicional de dificultad durante la jornada. En declaraciones al canal oficial de la Fórmula 1, Colapinto explicó que el trazado chino representó un desafío en su proceso de adaptación.

"Hoy fue complicado. No conozco el circuito y eso lo hizo un poco más difícil. Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería", señaló.

El piloto de 22 años agregó además que el principal objetivo será seguir trabajando para mejorar el rendimiento durante el resto del fin de semana. "Nos falta un poco de ritmo. Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo", sostuvo.

El cronograma del fin de semana en Shanghái

El Gran Premio de China de Fórmula 1 continuará con una agenda intensa durante el fin de semana.

El calendario previsto incluye:

Carrera Sprint: sábado 14 de marzo a las 00.00 (hora Argentina)

Clasificación para la carrera principal: sábado a las 04.00

Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04.00

La carrera principal del domingo tendrá una extensión de 56 vueltas.

Por su parte, la Sprint de 19 giros otorgará puntos a los ocho primeros clasificados, con 8 unidades para el ganador.

En ese contexto, Colapinto buscará aprovechar la carrera corta para sumar kilómetros en un circuito que no conocía y mejorar el rendimiento del auto, con la mirada puesta en la clasificación y la competencia principal del fin de semana.