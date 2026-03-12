Finalissima en suspenso: España propuso una sede para el duelo con Argentina

La organización de la Finalissima, el torneo que enfrenta a los campeones de América y de Europa, atraviesa un escenario de incertidumbre respecto al estadio en el que se disputará la próxima edición del certamen.

En ese contexto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso oficialmente que el estadio Santiago Bernabéu sea la sede del encuentro en el que participará la Selección argentina, vigente campeona del continente americano.

La propuesta surge en medio de las dudas que rodean al escenario originalmente elegido para el partido, ya que la posibilidad de disputar el encuentro en Qatar quedó en suspenso debido al contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente. El partido está previsto para el 27 de marzo y reunirá a los actuales campeones de América y de Europa, en un cruce que se consolidó como uno de los eventos más relevantes del calendario internacional entre selecciones.

El estadio inicialmente elegido: Lusail en Qatar

Antes de la aparición de las dudas actuales, el escenario definido para la disputa del encuentro había sido el estadio Icónico de Lusail, ubicado en Qatar. Este estadio no solo había sido seleccionado para la Finalissima, sino que además posee una relevancia particular dentro del fútbol reciente, ya que allí se disputó la final del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el contexto geopolítico alteró los planes iniciales. Las autoridades qataríes resolvieron paralizar sus competiciones deportivas por motivos de seguridad, una decisión vinculada directamente con la situación de conflicto en la región.

La medida se adoptó en el marco de la guerra en Medio Oriente, marcada por los bombardeos entre Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de este último junto con sus países vecinos.

Este escenario generó incertidumbre sobre la posibilidad de mantener la sede originalmente prevista para el partido, lo que llevó a distintas federaciones a analizar alternativas.

La propuesta española: el Santiago Bernabéu

Frente a este contexto, la Real Federación Española de Fútbol tomó la iniciativa y propuso que el partido se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del fútbol europeo.

La propuesta española busca ofrecer una sede alternativa capaz de albergar un evento internacional de alto perfil, en caso de que finalmente se confirme la imposibilidad de jugar en Qatar. No obstante, el cambio de sede no depende únicamente de la federación española, ya que la propuesta debe recibir la aprobación de otras entidades involucradas en la organización del torneo.

Para que el Bernabéu sea confirmado como escenario del partido será necesario contar con el visto bueno de dos actores clave:

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Las autoridades de Qatar

Solo después de ese proceso de aprobación podría oficializarse el traslado del encuentro a territorio español.

Otras sedes que aparecen como alternativas

Aunque la candidatura del Santiago Bernabéu tomó fuerza en los últimos días, la posibilidad de que la Finalissima se dispute en otro estadio neutral aún no está descartada.

En ese escenario, distintas ciudades aparecen como posibles anfitrionas del partido entre los campeones de América y Europa. Entre las alternativas que se barajan figuran:

Londres

Miami

Marruecos

Dentro de esas opciones, Londres vuelve a surgir como una sede viable, debido a su experiencia reciente en la organización de este mismo torneo. La capital inglesa ya fue escenario de la última edición de la competencia, lo que refuerza su posición como posible sede en caso de que no prospere la propuesta española.

La Finalissima y sus antecedentes

La edición que se disputará este año representará la segunda edición moderna de la Finalissima, un torneo que volvió a incorporarse al calendario internacional recientemente.

La primera edición bajo este formato se celebró en 2022, cuando la Selección argentina goleó 3-0 a Italia en el Estadio de Wembley, en Londres. Ese partido marcó el regreso de una competencia que, aunque hoy tiene una nueva denominación, posee antecedentes históricos que se remontan varias décadas atrás.

En el pasado, el torneo se había disputado en dos oportunidades:

1985: Francia derrotó 2-0 a Uruguay y se consagró campeón.

1993: Argentina igualó 1-1 con Dinamarca y luego se impuso 5-4 en la definición por penales.

Estas ediciones anteriores forman parte de la historia del enfrentamiento entre los campeones de América y de Europa, una tradición que volvió a tomar protagonismo en el fútbol internacional.