Catamarca: Buscan intensamente a una joven de 27 años desaparecida en la Capital

La Policía de Catamarca activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Débora Sabrina De Bagge, una joven de 27 años que se encuentra desaparecida desde el 7 de marzo en la ciudad Capital.

Según la información difundida por la División Trata de Personas y el Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5), la joven fue vista por última vez alrededor de las 11:30 en la zona del C.I.S. (ex Humaraya), en el norte de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

De acuerdo con los datos aportados en el pedido de localización, De Bagge es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros de altura, tiene tez trigueña, cabello castaño claro hasta los hombros con flequillo y ojos marrones.

Como señas particulares, presenta tatuajes de mandalas en ambas pantorrillas y tatuajes en los brazos, aunque no se especificaron los diseños.

Al momento de su desaparición vestía short de jean azul oscuro con brillos en la parte frontal, top negro de mangas cortas con letras blancas y zapatillas rosas.

La denuncia fue radicada en la Unidad Judicial N° 8, y desde entonces intervienen distintas áreas de la Policía provincial en las tareas de búsqueda.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o a los números 3834-008879 (celular/WhatsApp) y 3834-437835 (teléfono fijo). También pueden dirigirse a la dependencia policial más cercana.