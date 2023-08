Conocé la agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado tiene encuentros interesantes en la Premier League de Inglaterra, la Ligue 1 de Francia y la Liga de España, donde se podrá disfrutar del duelo entre Athletic Bilbao y el Real Madrid. Además por la Supercopa de Alemania, chocarán Bayern Munich ante el RB Leipzig. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

PREMIER LEAGUE

08:30 Arsenal FC vs Nottingham Forest STAR +

11:00 Bournemouth vs West Ham STAR +

11:00 Brighton And Hove vs Luton Town STAR +

11:00 Everton vs Fulham STAR +

11:00 Sheffield United vs Crystal Palace STAR +

13:30 Newcastle vs Aston Villa STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Marsella vs Reims STAR +

16:00 PSG vs Lorient STAR +

LIGA DE ESPAÑA

12:00 Real Sociedad vs Girona DSports / DGO

14:30 Las Palmas vs Mallorca DSports / DGO

16:30 Athletic Bilbao vs Real Madrid DSports / DGO

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Hindú vs. CASI STAR +

15:10 Atlético Rosario vs. Pucará STAR +

15:10 La Plata vs. CUBA STAR +

15:10 SIC vs. Newman STAR +

15:10 Buenos Aires vs. Belgrano STAR +

15:30 Alumni vs. San Luis ESPN Extra/ STAR +

BRASILEIRAO

21:00 Botafogo vs Internacional STAR +

ESPN KNOCKOUT

22:00 Emmanuel Rodriguez vs. Melvin Lopez STAR +

22:00 Emanuel Navarrete vs. Oscar Valdez STAR + / ESPN

COPA DE ALEMANIA

10:20 Mainz vs. Borussia Dortmund ESPN 2/ STAR +

EREDIVISIE

11:30 PSV vs Utrecht

13:45 Heerenveen vs RKC Waalwijk

15:00 Ajax vs Heracles

16:00 PEC Zwolle vs Sparta R.

TEST MATCH

13:20 Inglaterra vs. Gales ESPN 2/ STAR +

15:50 Francia vs. Escocia STAR +

17:50 Chile vs. Namibia STAR +

GOLF: FEDEX ST. JUDE INVITATIONAL

14:00 Tercera Vuelta ESPN 3/ STAR +

WTA PREMIER - MONTREAL

14:00 Semifinal 1 STAR +

19:00 Semifinal #2 STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

14:00 Atlanta Braves vs. NY Mets STAR +

INDYCAR SERIES

15:00 Carrera 2 STAR +

PRIMERA A

15:10 San Albano vs. Olivos STAR +

SUPERCOPA DE ALEMANIA

15:30 Bayern Munich vs. RB Leipzig STAR + / ESPN

ATP 1000 - TORONTO

15:30 Semifinal 1 ESPN 2/ STAR +

20:30 Semifinal 2 ESPN 2/ STAR +