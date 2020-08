Copa Libertadores: River hará de local en el Libertadores de América

Cuando parecía complicado y se hablaba de una no autorización por parte de la Conmebol, se conoció que finalmente River hará de local en el estadio Libertadores de América perteneciente al Club Independiente de Avellaneda.

El equipo "Millonario" jugará en el estadio que quería desde un principio hasta que los trabajos en el Monumental concluyan. La Conmebol autorizó al club haga de local ahí en los partidos de la Copa Conmebol Libertadores.

El requisito fundamental que cumple el Libertadores para que la Conmebol lo haya habilitado es la iluminación que por reglamento debe tener más de 1.000 de lux. Se hablaba que también el José Amalfitani de Vélez podría haber sido sede para que River haga de local pero solo posee en su estadio 750 de lux.

Así, quedaron descartados los estadios de Boca por su rivalidad clásica, la cancha de Argentinos porque no cumple con las medidas, la cancha de Racing, ya que desde "La Academia" no quieren perjudicar su campo de juego y el estadio único de La Plata ya que River no lo veía con buenos ojos.