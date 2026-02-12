Eduardo Rodríguez se impone en la IV fecha del Torneo Blitz de verano en el Club Social

El pasado miércoles 11 de febrero, el tablero volvió a ser el centro de atención en la ciudad con la disputa de la IV fecha del Torneo Blitz de verano. Las instalaciones del prestigioso Club Social 25 de Agosto abrieron sus puertas una vez más para albergar este circuito, que ya se ha convertido en un ritual ineludible para los aficionados y profesionales del deporte ciencia.

Esta edición se enmarca en el calendario de verano que, de forma ininterrumpida, se desarrolla todos los miércoles durante los meses de enero y febrero, manteniendo viva la actividad intelectual durante el receso estival.

El formato Blitz, caracterizado por la rapidez de las partidas y la exigencia de una toma de decisiones casi instantánea, fue el escenario ideal para que la destreza técnica se pusiera a prueba. En este contexto, el torneo no solo fue una competencia por puntos, sino una verdadera demostración de agilidad mental bajo presión, donde cada movimiento del cronómetro resultaba tan vital como la posición de las piezas en el escaque.

Los protagonistas de la jornada: el podio y las menciones especiales

La cuarta fecha del certamen dejó resultados claros que reflejan el nivel ascendente de los participantes. Tras una serie de rondas intensas, Eduardo Rodríguez logró alzarse con el primer puesto, demostrando una solidez estratégica que lo llevó a la cima del podio. La competencia fue reñida hasta el último minuto, con un cierre ajustado que terminó por definir las posiciones de vanguardia.

El cuadro de honor de esta jornada quedó conformado de la siguiente manera:

1° puesto: Rodríguez, Eduardo

2° puesto: Carrizo, Sergio

3° puesto: Medina, Mateo

Más allá del podio general, la organización puso énfasis en el fomento de las categorías formativas y promocionales, reconociendo el desempeño de aquellos que están en pleno proceso de crecimiento dentro del ranking. En ese sentido, se distinguieron dos categorías fundamentales para la renovación del ajedrez local:

Mejor sub1600: Gómez, Tiago

Mejor No Rankeado: Menéndez, Zoe

Estas menciones subrayan la apertura del circuito hacia nuevos talentos y jugadores que, sin contar aún con un puntaje oficial, encuentran en el Torneo Blitz de Verano una plataforma de fomento y visibilidad.

El éxito de una actividad de esta envergadura no sería posible sin el entramado de colaboraciones que la sustentan. Desde la organización, se emitió un agradecimiento especial al Club Social 25 de Agosto, cuya predisposición para ceder sus instalaciones resulta clave para la continuidad del circuito. Asimismo, se destacó el acompañamiento de los auspiciantes que hacen viable la logística del torneo: Estudio Contable Sarife y Sartor, Transporte Urquiza, Espacio Somos Vecinos y Pintura Miura.

La pata institucional y comunicativa también fue puesta en valor, reconociendo la labor del responsable de prensa de la Asociación, el Lic. Juan Francisco Moreno Bustamante, cuyo apoyo es considerado fundamental para que las novedades del ajedrez lleguen a toda la comunidad y se mantenga el interés público en la disciplina.

Finalmente, el evento cerró con una nota de calidez humana. La organización expresó su gratitud hacia los jugadores y, muy especialmente, hacia las familias que acompañaron la jornada.

Lo que se vivió en el Club Social fue más que una competencia: fue una tarde marcada por la camaradería y el buen clima deportivo, elementos que trascienden el resultado de una partida y fortalecen los lazos sociales a través del deporte. El ajedrez estival sigue firme, preparándose ya para sus próximas citas de los días miércoles.