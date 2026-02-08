Alerta amarilla por tormentas en Capital: ráfagas y posible caída de granizo

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital ha difundido la notificación emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la cual establece una alerta amarilla por tormentas que afectará a la región durante el cierre de la jornada de mañana y las primeras horas del martes.

El informe técnico detalla que el área de cobertura será alcanzada por tormentas de carácter aislado, aunque advierte con énfasis que algunas de estas podrían manifestarse con una intensidad severa, requiriendo especial atención de la población local.

El fenómeno meteorológico esperado se caracteriza por una combinación de factores que incrementan el riesgo en la vía pública y zonas residenciales. Los datos técnicos previstos para este evento incluyen:

Ráfagas de viento: pueden alcanzar una velocidad de hasta 70 km/h .

pueden alcanzar una velocidad de hasta . Precipitación acumulada: se estiman valores de entre 30 y 50 mm , con posibilidad de superar estas cifras de manera local y puntual.

se estiman valores de entre , con posibilidad de superar estas cifras de manera local y puntual. Actividad eléctrica: se anticipa una frecuencia eléctrica intensa acompañando las precipitaciones.

se anticipa una frecuencia eléctrica intensa acompañando las precipitaciones. Granizo: existe riesgo de caída de granizo en las zonas afectadas.

existe riesgo de caída de granizo en las zonas afectadas. Intensidad: precipitaciones abundantes concentradas en cortos períodos de tiempo.

Las autoridades han realizado una aclaración importante respecto a la naturaleza de esta alerta. Se destaca que, debido a que las tormentas se presentarán de forma aislada, los impactos descritos constituyen escenarios posibles que no necesariamente ocurrirán en la totalidad de la ciudad. Es factible que el fenómeno se manifieste con fuerza en sectores específicos mientras que en otros no se registren novedades.

El objetivo central de esta comunicación emitida desde Catamarca Capital es el de la prevención. Si bien muchos de estos eventos climáticos no suelen generar daños materiales, la posibilidad de una tormenta puntual destructiva obliga a tomar recaudos simples para mitigar cualquier consecuencia negativa.

Se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento mencionadas.