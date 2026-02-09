Golpe de Gendarmería: caen distribuidores de droga en Fiambalá y Tinogasta

En una acción coordinada que marca un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región, efectivos del Escuadrón 23 de Gendarmería Nacional llevaron adelante una serie de operativos de alta precisión. La intervención, que contó con el respaldo fundamental de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Catamarca", se desplegó mediante seis allanamientos simultáneos.

Esta ofensiva judicial tiene sus raíces en una causa iniciada en julio de 2025, fruto de una exhaustiva labor de inteligencia desarrollada por el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos en la Lucha contra el Narcotráfico (GOIP). Las órdenes, emanadas del Juzgado Federal de Catamarca con la intervención de la Fiscalía Federal, se ejecutaron de manera equilibrada en el territorio: tres registros se realizaron en la localidad de Fiambalá y los tres restantes en la ciudad de Tinogasta.

Evidencia y detenciones: el saldo del procedimiento

La irrupción de las fuerzas de seguridad permitió el desmantelamiento de puntos estratégicos de acopio y distribución. El resultado del registro de los inmuebles fue contundente, lográndose el secuestro de diversos elementos probatorios que vinculan directamente a los sospechosos con la actividad ilícita:

Estupefacientes: 85 gramos de cannabis sativa en forma de cogollos y una planta de marihuana.

85 gramos de cannabis sativa en forma de y una planta de marihuana. Logística y pesaje: Una balanza de precisión, un automóvil y diez teléfonos celulares que serán peritados.

Una balanza de precisión, un automóvil y diez teléfonos celulares que serán peritados. Activos financieros: Dinero en efectivo en moneda nacional que presentaba vestigios de cocaína .

Dinero en efectivo en moneda nacional que presentaba . Documentación: Diversos papeles de interés para la causa que permitirán profundizar la línea investigativa.

Como consecuencia directa de estas acciones, tres personas resultaron detenidas, mientras que una cuarta ha quedado supeditada a la investigación bajo la órbita del magistrado interviniente.

Los implicados en esta presunta red de comercialización fueron trasladados de inmediato a comisarías jurisdiccionales en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Actualmente, la causa se mantiene en una etapa investigativa crítica. Los peritos se encuentran abocados al análisis minucioso de los elementos secuestrados para determinar con exactitud el grado de responsabilidad y participación de cada involucrado, buscando desmembrar por completo la estructura delictiva que operaba en el oeste provincial.