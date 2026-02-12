Incertidumbre en Alpine: problemas mecánicos detienen a Gasly en los test de Bahréin

La pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin continúa arrojando datos preocupantes para algunas estructuras, mientras otras consolidan su dominio. Durante el segundo día de pruebas, el equipo Alpine volvió a ser protagonista de la jornada, aunque no por los motivos deseados. El piloto francés Pierre Gasly no pudo completar la segunda ronda de los test tras sufrir un percance que obligó a detener la actividad en pista.

Este incidente no es un hecho aislado dentro del garaje de Enstone. La situación guarda una inquietante similitud con lo ocurrido el miércoles con Franco Colapinto, quien tampoco pudo completar su sesión de test debido a fallas en el monoplaza. En esta ocasión, la sesión de la tarde en Sakhir se vio interrumpida de forma inesperada cuando el auto de Gasly quedó totalmente detenido en plena pista, forzando la aparición de banderas rojas. Si bien el equipo aún no ha emitido precisiones oficiales detalladas, las primeras versiones que circulan en el paddock indican que el inconveniente estaría directamente relacionado con la unidad de potencia del monoplaza francés.

El contraste de rendimiento y el dominio de Ferrari

A pesar del amargo final de jornada, la mañana había comenzado con una perspectiva alentadora para el equipo. En la primera sesión del día, Gasly mostró un ritmo sólido y una constancia que lo posicionó como uno de los pilotos más activos. Durante gran parte de la prueba, el francés llevó la delantera y se destacó como el corredor con mayor cantidad de giros acumulados en el trazado de Bahréin.

Sin embargo, al cierre del cronómetro, el rendimiento fue superado por el empuje de las escuderías de punta. Los resultados técnicos de la sesión matutina quedaron configurados de la siguiente manera:

Charles Leclerc (Ferrari): Ocupó el primer puesto, obteniendo el mejor tiempo del test .

Ocupó el primer puesto, obteniendo el . Lando Norris (McLaren): El vigente campeón del año pasado finalizó en la segunda posición.

El vigente campeón del año pasado finalizó en la segunda posición. Pierre Gasly (Alpine): Se ubicó en el tercer lugar , logrando un tiempo de 1:36.723 .

Se ubicó en el , logrando un tiempo de . Diferencia de tiempo: Gasly finalizó con una brecha de +2.450 respecto a la punta.

Gasly finalizó con una brecha de respecto a la punta. Kilometraje acumulado: Un total de 61 vueltas completadas por el piloto francés antes de los problemas.

Es relevante destacar que, a diferencia de la accidentada sesión que protagonizó Colapinto el miércoles, Gasly sí pudo girar durante la primera mitad del jueves sin inconvenientes en el monoplaza, logrando una diferencia mínima respecto a sus perseguidores antes de ser superado por la Ferrari y el McLaren.

Viernes: el turno definitivo para Franco Colapinto

Con este panorama de luces y sombras, la atención se traslada ahora al piloto argentino. Tras las complicaciones iniciales, Franco Colapinto tendrá este viernes una oportunidad crucial para resarcirse y acumular los kilómetros necesarios para su adaptación. A diferencia de otros esquemas de rotación, el equipo ha optado por darle la jornada completa al corredor para avanzar con tandas largas, una estrategia idéntica a la aplicada hoy con Alpine.

El cronograma establecido para el piloto argentino se dividirá en dos turnos bajo el huso horario de nuestro país:

Sesión matutina: Comenzará a las 4 de la madrugada y finalizará a las 8 .

Comenzará a las y finalizará a las . Sesión vespertina: Se desarrollará entre las 9 y las 13 horas.

Esta estructura de día completo es fundamental para el equipo de Colapinto, ya que representa la clave para seguir acumulando información técnica de vital importancia. En la mayoría de las escuderías se verá una rotación de pilotos, pero la decisión de mantener a un solo corredor durante ambos turnos responde a la necesidad de otorgarle mayor solidez de cara al tramo final de la pretemporada.

Objetivos y análisis de cara al inicio del mundial

A estas alturas de la pretemporada, la mentalidad de los equipos ha virado radicalmente. El objetivo principal ya no consiste simplemente en verificar "que el auto funcione" o realizar chequeos de sistemas básicos. La prioridad actual de los ingenieros y directores técnicos es comenzar a entender el rendimiento real de los monoplazas en condiciones que se asemejen lo máximo posible a las de un Gran Premio de la temporada oficial.

Para el entorno de Colapinto, la jornada de mañana es el escenario donde se pondrá a prueba la fiabilidad del vehículo tras los fallos del miércoles. Se busca acumular datos sobre el desgaste de neumáticos, el comportamiento aerodinámico y la respuesta del motor en tandas de carrera. Lograr una sesión limpia el viernes le permitirá al equipo llegar con una base mucho más robusta a las etapas finales de preparación, donde el piloto podría volver a subirse al auto con miras a la competencia real.