El vóley local también quiere su apertura y ya presentó el protocolo

Este lunes, el vóley es un nuevo deporte que se suma a las demás disciplinas que pidieron por lo menos volver a entrenar. Lo hizo mediante un protocolo que fue presentado por la Federación Catamarqueña de Vóley hacía el Comité de Emergencia.

El protocolo que presentó la Federación es pidiendo el reinicio del vóley en clubes de barrio durante la emergencia sanitaria.

El protocolo

JUSTIFICACION

Importancia de la actividad física durante la pandemia de COVID-19

Basados en el concepto de salud de la OMS; "La salud es un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad", es esencial la realización de actividades físicas para reducir el riesgo de muchos resultados adversos para la salud. Está demostrado que la actividad física regular de exigencia moderada/alta, no solo es beneficiosa en la prevención del sobrepeso y de la obesidad, sino que además aumenta la densidad ósea, al potenciar la formación del hueso mediante el depósito de calcio, reduce la grasa corporal y aumenta la musculatura, reduce los factores de riesgo para enfermedades crónicas como la diabetes, las cardiopatías y algunos tipos de cáncer, ya que mejora la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina, normaliza los niveles de colesterol y reduce la tensión arterial. No hay que olvidar que el ejercicio físico también mejora el bienestar psicológico. Aunque las pautas se centren en los beneficios para la salud física, estos no son la única razón por la cual las personas deben mantener su actividad vigorosa. La actividad física da a las personas la oportunidad de divertirse, disfrutar del deporte que aman, mejorando la autoestima, disminuyendo el stress, la ansiedad y la depresión, llegando a promover una norma de conducta social saludable. La respuesta del cuerpo al estrés psicológico crea desequilibrios entre el cortisol y otras hormonas que afectan negativamente el sistema inmunitario.

Implicancias de la reducción de actividad física vigorosa a nivel social y las alternativas para evitarlo:

Es fundamental visualizar que la inactividad física (sedentarismo) constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad, y que está cada vez más extendida en muchos países, y ello repercute considerablemente en la salud general de la población mundial, en la prevalencia de Enfermedades No Transmisibles (ENT, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer) y en sus factores de riesgo, como la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre o el sobrepeso.

El deporte cumple un rol social muy importante que no puede ser reemplazado por la actividad física aún vigorosa en el hogar, que sigue siendo una herramienta sumamente útil aunque no suficiente, para los individuos y la sociedad en su conjunto.

A su vez debemos considerar que un deportista lleva mucho tiempo de construcción desde lo físico, psíquico y técnico, características que pueden perderse drásticamente al no poder realizar el gesto deportivo específico como está ocurriendo en este contexto.

La práctica deportiva y el entrenamiento se lleva a cabo y desarrolla en un ámbito lo más parecido al lugar donde luego se realiza la competencia. Ese ámbito son generalmente los clubes y no el living o patio de una casa familiar. Estos 75 días de aislamiento, hizo que las condiciones físicas de los deportistas se hayan disminuido, pero sabemos que no fue en vano. Ahora viene la etapa de volver a recuperar esas capacidades y de insertarnos en la actividad muy lentamente.

OBJETIVOS

1. Volver a los entrenamientos y la enseñanza del vóleibol a chicos y chicas en clubes de barrio o escuelas deportivas, generando ocupación del tiempo en actividad deportiva y sacándolos del aislamiento y del sedentarismo.

2. Incorporar a socios en los clubes y poder así dar continuidad a la existencia institucional y sustento a las familias de empleados y colaboradores de esas instituciones deportivas.

3. Establecer nuevas normas higiénico ? sanitarias en un esquema de regreso ordenado y seguro para retomar las actividades de práctica del voleibol, sus entrenamientos y la enseñanza dirigida a jóvenes y adultos.

CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO

Se debe tener en cuenta las diferentes realidades epidemiológicas que coexisten en nuestro país. En nuestra provincia la circulación viral comunitaria no presento ningún caso hasta el momento.

Dada esta situación es que se proponen medidas de higiene y control que posibiliten la reactivación de algunas actividades deportivas a medida que sea posible.

REALIDAD PATOGÉNICA DEL COVID 19

Si bien un virus altamente contagioso, su patogenicidad (posibilidad de producir enfermedad sintomática) y mortalidad se reduce a un grupo etario de mayores de edad y gente con patologías crónicas que disminuyen su sistema inmunitario. Los deportistas menores de 60 años y en buen estado de salud tienen una alta inmunidad (arriba del 99%), con la característica de comportarse como vectores (portadores sanos) durante un período de 14 días si se exponen al virus. Es por eso que el aislamiento del grupo de jugadores de vóley es más para prevenir llevar el virus a sus hogares que el riesgo de morbi mortalidad directamente.

ESPACIO FÍSICO

Este protocolo está diseñado para para aplicarse en canchas propias de los clubes o playones deportivos. El modelo que se detalla es para aplicar en una cancha de vóleibol (espacio de 20 x 30 m), de contar con 2 (dos) canchas se podría duplicar las cantidades que se consideran en este modelo.

ES DE VITAL IMPORTANCIA CONTAR CON LOS ESPACIOS HIGIENIZADOS PARA EL NORMAL CURSO DE LA ACTIVIDAD, APLICANDO EL DISTANCIAMIENTO Y LA PERSONALIZACIÓN DE CADA ELEMENTO A UTILIZAR COMO TAMBIEN LOS SECTORES DE TRABAJO.

DESINFECCIÓN Y CUIDADOS GENERALES

1- Capacitación del personal de trabajo para poder reconocer síntomas de COVID-19 y poder actuar mediante medidas de evacuación y comunicación con el personal de salud.

2- Difusión de los protocolos y recomendaciones del Ministerio de Salud. Exhibiendo números de teléfonos que ofrecen las autoridades para activar protocolos de atención a casos sospechosos.

3- Toda persona que ingrese al club deberá ser sometida a una desinfección de calzado y manos de manera obligatoria.

4- Los vestuarios y duchas permanecerán cerrados, los deportistas deben venir cambiados desde la casa. El acceso a baños será con ingreso de una persona por vez, los demás deberán esperar afuera haciendo la fila con distanciamiento.

5- No se permitirá el ingreso de padres al gimnasio donde se realiza el entrenamiento.

6- El traslado al club deberá realizarse caminando, en bicicleta, moto, en auto familiar, de manera individual, no en grupo.

7- Los jugadores deberán usar el barbijo social (tapa boca, nariz y mentón como establece la reglamentación provincial), al llegar y al regresar a su casa.

8- El establecimiento deberá suministrar alcohol en gel o solución hidroalcohólica para todas las personas.

Las personas que entren al club deberán pasar por un control específico de ingreso:

Toda persona que ingrese al club deberá presentar una declaración jurada en la que dejen en manifiesto su buen estado de salud, y el haber cumplimentado con la cuarentena en su hogar y no haber tenido contacto con personas afectadas. (Se adjunta modelo de declaración jurada)

Todas las personas que ingresen al club, los socios y el personal de trabajo, deberán higienizarse las manos al ingresar (mediante el lavado, o con alcohol en gel o solución hidroalcohólica).

Se recomienda contar con un túnel de desinfección, para el ingreso y egreso del establecimiento.

Las instalaciones del club deberán seguir pautas de limpieza y desinfección, disponer de personal especial para el control de la higiene y la limpieza, tanto en el acceso al club como en los lugares de entrenamientos.

Deberá haber elementos de higiene personal para los jugadores, tanto en el lugar de la actividad como en los sanitarios. (Alcohol en gel, pañuelos descartables, jabones, etc.).

Se deberá organizar el espacio de trabajo y el espacio común de acceso.

Las/os jugadoras/es deberán medir su temperatura corporal antes de salir de su hogar y en un lapso de 20 minutos o menos desde el horario de salida del hogar, hasta el horario de ingreso al club.

EXHIBICIÓN DEL PROTOCOLO

- Obligatoriamente será expuesto en cada puerta de entrada del establecimiento en lugares destacados que permitan su visualización.

SOBRE LOS CUIDADOS PREVIOS A SALIR DE CASA:

- Si durante el período de confinamiento el deportista padeció alguna enfermedad aunque no haya revestido importancia como para consultar al médico, deberá hacerlo antes de comenzar a entrenar.

- Lavarse las manos con agua y jabón. Colocarse alcohol en gel.

- Tomarse la temperatura (no más de 37,5º).

- Si presenta dificultades respiratorias o síntomas de resfrío común ? congestión, tos, moco, dolor de garganta y/o estornudos, no deberá presentarse a entrenar.

- Trasladarse individualmente (o en movilidad familiar habitual) ya cambiado (No se utilizarán vestuarios).

- Como recomendación secundaria y totalmente familiar se recomienda que todo aquel deportista que conviva con una persona inmunodeprimida y / o mayor de 60 años y que posea alguna otra patología crónica como diabetes, insuficiencia cardíaca, cáncer, enfermedades autoinmunes etc.; cese el contacto cuando comience la actividad o no concurra.

Sobre los cuidados individuales:

- Kit individual: Jabón antibacterial / Alcohol en gel / Toalla personal.

Sobre la llegada al Club:

- Ingreso diferenciado por disciplina.

- Dirigirse directamente al lugar asignado y presentarse a sus entrenadores.

Sobre la prevención en el Club:

- Los baños debidamente desinfectados tendrán jabón y alcohol en gel.

- El ingreso al área de trabajo contará con alfombra húmeda con lavandina (limpieza de calzado).

- No tocarse la cara, los ojos y la nariz.

- Cubrirse la nariz y la boca cuando se estornuda con el pliegue del codo o con pañuelo descartable y tirarlo.

- Repetir el lavado de manos o la higienización con solución hidroalcohólica cada 30 minutos o al cambiar de recinto, por ejemplo, el traslado de la cancha al gimnasio.

- Evitar los contactos personales, saludos, besarse, saludos de manos, etc.

- Usar barbijo o tapa boca antes y después del entrenamiento.

- No compartir indumentaria: cada deportista dejara su mochila y abrigo en un lugar del gimnasio determinado por el entrenador, a un metro de los objetos de otro compañero.

- No salivar o escupir, debe hacerlo en el sanitario o con pañuelos.

- No compartir infusiones (por ejemplo, mate).

- No beber de los mismos recipientes (cada jugador debe tener su propia botella).

Sobre el espacio de trabajo y elementos:

- Se desinfectará entre turnos el espacio físico y estructuras fijas como postes, redes, etc.

- Se desinfectarán entre turnos los elementos para la práctica del deporte.

Sobre el personal del club:

- El personal deberá trabajar con los elementos básicos de protección personal (barbijos, guantes, mascaras).

- La provisión de los elementos será obligación de los dirigentes y/o encargados de las entidades deportivas para garantizar las condiciones sanitarias con seguridad y responsabilidad.

Sobre la salida del Club:

- El/la jugador/a cuando termina su entrenamiento deberá llevar la pelota a un espacio determinado donde se desinfectaran los balones para su nuevo uso.

- Lavarse las manos con jabón líquido o alcohol en gel.

- Una vez terminado el entrenamiento el jugador NO podrá quedarse dentro del club y deberá retirarse como llegó, en un lapso máximo de 10 minutos.

ENTRENAMIENTO

Características generales: (Edades mayores de 16 años)

a. Se realizarán en grupos de hasta 12 jugadores y un entrenador y un asistente por turno. El grupo trabajará ejercicios con y sin pelota (desplazamiento, fortalecimiento, gestos, coordinación, intermitencias, pliométricos, etc.)

b. Se trabajará hasta el 60% de la máxima intensidad, para respetar el proceso de desadaptación que se generó por el período de confinamiento y para no hiperventilar.

c. El grupo que trabaja con pelota, en esta primera etapa (primera semanas) no realizarán pases entre jugadores, cada uno usará una sola pelota, previamente higienizada.

d. Con respecto a las distancias el 1,5 mts es para personas quietas y sin actividad física. Con una intensidad de hasta el 60% la distancia de la ventilación debe ser de 3 mts al costado y si se corre el de atrás debe estar a 10 mtrs.

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE JUGADORES

Espacio de trabajo de cada Jugador: 4 x 4 mts.

Lugar recomendado para mochilas y efectos personales.