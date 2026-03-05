Faustino Oro este jueves puede convertirse en el gran maestro más joven del mundo

Y a veces sucede: los planetas se alinean y lo posible se vuelve probable. El argentino Faustino Oro, de 12 años, vivió ayer una jornada inolvidable en el 21° Open Internacional Aeroflot de Ajedrez, que se disputa en los salones del Hotel The Carlton, en la ciudad de Moscú.

Obligado a ganar las dos partidas que afrontó en el día, el niño nacido el 14 de octubre de 2013, en el barrio porteño de San Cristóbal, y residente junto a sus padres —Alejandro y Romina— en Badalona, jugó su mejor ajedrez del torneo y venció de manera brillante a sus dos rivales.

A una rueda del final, se ubica entre los 22 mejores jugadores del certamen —había comenzado como preclasificado N°35— con 5,5 puntos, a una unidad y media del líder, el subcampeón mundial ruso Ian Nepomniachtchi. Sin embargo, su objetivo no era la lucha por la vanguardia.

El objetivo: la tercera norma de gran maestro

Faustino y su familia viajaron a Moscú para cumplir el último requisito exigido por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE): obtener la tercera y definitiva norma de gran maestro.

Durante 2025 ya había conseguido dos performances:

En el torneo "Leyendas y Prodigios", en Madrid.

En el Memorial Giardelli-Szmetan, en Buenos Aires.

La reglamentación vigente desde 2022 establece que la última actuación debe lograrse en una competencia abierta. El Open de Aeroflot, uno de los torneos abiertos más fuertes del circuito, le ofrecía esa posibilidad, aunque conociendo las dificultades que implica enfrentarse a un alto número de rivales exigentes.

Los torneos abiertos se disputan por sistema suizo, con emparejamientos por sorteo entre jugadores de igual o similar puntaje. La elección del rival es aleatoria y puede tratarse de un oponente fuerte o débil según su Elo, el puntaje que define el ranking en ajedrez.

La doble victoria que reavivó el sueño

Salvo la imprevista derrota sufrida en la 6ª rueda, el niño —simpatizante del Club Vélez Sarsfield y alumno de 1° año en la educación española— venía cumpliendo los requisitos. El traspié lo obligó a ganar las últimas tres partidas y, además, ante rivales fuertes.

En la séptima ronda venció al indio Mandar Lad (Elo 2334) tras 41 jugadas de un Gambito de Dama Rechazado y dos horas y media de juego. Su rival inclinó el rey ante una posición desesperada en la que Faustino amenazaba ejecutar mate en dos movimientos.

En la octava rueda, tras un breve descanso y luciendo un ambo azul con remera blanca, enfrentó al azerbaiyano Shiroghlan Talibov (19 años, Elo 2431). Con piezas blancas planteó una Apertura Inglesa y tomó la iniciativa desde el inicio.

En el Open de Aeroflot cada jugador dispone de una hora más 30 segundos por movimiento. En la jugada 36, con 15 minutos en el reloj de Talibov y 12 en el suyo, el rival se equivocó. Faustino no perdonó: quince jugadas después, tras un brillante sacrificio de calidad —entregó una torre por un alfil— coronó un peón en dama y el maestro azerbaiyano se rindió.

Alegría total. Pero aún faltaba el último desafío.

El requisito de performance y el sorteo final

Para alcanzar el título, además de las normas, el jugador debe lograr una performance superior a 2600 puntos. Esto implicaba que el sorteo debía emparejarlo con rivales fuertes. Enfrentar nueve jugadores con Elo inferior al propio no garantizaba la performance exigida.

Con 5,5 puntos, necesitaba que el último rival superara los 2496 puntos de Elo. El sorteo lo cruzó con una de las grandes estrellas juveniles rusas: Aleksey Grebnev, de 19 años, N°100 del mundo, campeón mundial Sub 18 (2023), campeón juvenil asiático (2024) y ganador del Open de Dubai (2025).

Faustino conducirá las piezas negras. Será a todo o nada.

El récord mundial en juego

El récord de precocidad pertenece al estadounidense de padres indios Abhimanyu Mishra (nacido el 5/2/2009), quien alcanzó el título el 30/06/2021 a los 12 años, 4 meses y 25 días.

Si Faustino Oro logra la hazaña, lo hará con 12 años, 4 meses y 19 días, estableciendo una nueva plusmarca mundial.

"Conseguir el récord no es algo que me obsesiona, si viene, mejor, pero lo más importante es que siga mejorando mi ajedrez y así llegarán las cosas más fáciles", había declarado en Países Bajos tras su actuación en el torneo Challenger de Tata Steel, en enero último.

Hoy, en Moscú, volvió a frotar la lámpara y sacó lo mejor de su repertorio. A una partida de la historia, puede soñar.