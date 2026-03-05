Giro inesperado en el fútbol argentino: el noveno de la tabla anual jugará la Copa Libertadores

En una resolución que generó sorpresa en el ambiente futbolístico, el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió este miércoles que el noveno de la tabla anual clasifique a la fase previa de la Copa Libertadores, ocupando el lugar que hasta ahora correspondía al tercero.

Con esta modificación, el equipo que finalice tercero en la tabla acumulada dejará de disputar el máximo certamen continental y pasará a competir en la Copa Sudamericana, específicamente en su fase de grupos.

La medida altera el criterio que venía aplicándose y redefine la distribución de plazas internacionales, impactando directamente en la planificación deportiva de los clubes que luchan por posiciones de clasificación.

El contexto: derrotas recientes y antecedentes preocupantes

La decisión se tomó en torno a las recientes derrotas de equipos argentinos en la fase previa de la Copa Libertadores, un escenario que encendió alarmas en el análisis institucional.

Entre los casos mencionados se encuentra la eliminación de Argentinos Juniors ante Barcelona de Ecuador, ocurrida hace una semana. El conjunto argentino había clasificado como tercero de la tabla anual, pero no logró superar la instancia preliminar.

Este episodio se inscribe en un panorama estadístico desfavorable. El desempeño de los clubes argentinos en la fase previa del máximo certamen continental es considerado desalentador, ya que desde 2019 solo un equipo logró superar esa instancia.

El único antecedente exitoso en ese período fue el de Estudiantes de La Plata en 2022. En aquella edición, el equipo logró avanzar más allá de la fase previa, aunque su recorrido culminó en los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Athletico Paranaense de Brasil.

El balance general desde 2019 muestra, por lo tanto, una marcada dificultad para los representantes argentinos en esa etapa del torneo, dato que fue central en la argumentación para impulsar el cambio reglamentario.

Cómo queda el nuevo esquema de clasificación

A partir de esta medida, el sistema de clasificación a los torneos continentales queda establecido de la siguiente manera:

Copa Libertadores

Disputarán el máximo certamen continental:

Campeón del Torneo Apertura

Campeón del Torneo Clausura

Campeón de la Copa Argentina

Primero de la tabla anual

Segundo de la tabla anual

Noveno de la tabla anual (a la fase previa)

El punto más llamativo del nuevo esquema es la inclusión del noveno de la tabla anual en la fase previa de la Copa Libertadores, desplazando al tercero.

Copa Sudamericana

En tanto, la Copa Sudamericana será disputada por:

Tercero de la tabla anual

Cuarto de la tabla anual

Quinto de la tabla anual

Sexto de la tabla anual

Séptimo de la tabla anual

Octavo de la tabla anual

El tercero, que anteriormente tenía acceso a la fase previa de la Libertadores, ahora competirá directamente en la fase de grupos de la Sudamericana.

Un cambio con impacto deportivo y estratégico

La resolución del Comité Ejecutivo no solo modifica un criterio administrativo, sino que reconfigura los objetivos deportivos de la temporada. La posibilidad de que el noveno clasifique a la fase previa de la Libertadores introduce una variable inédita en la disputa por la tabla anual.

Al mismo tiempo, el traslado del tercero a la Copa Sudamericana implica un corrimiento en la jerarquización de posiciones, alterando el premio competitivo que representa finalizar entre los primeros lugares de la acumulada.

La medida se enmarca en un contexto de resultados adversos en instancias preliminares, con un antecedente favorable aislado en los últimos años: el recorrido de Estudiantes de La Plata en 2022, que logró superar la fase previa pero quedó eliminado en cuartos de final frente a Athletico Paranaense.

Con este nuevo esquema, la AFA busca redefinir la representación argentina en el máximo certamen continental, modificando los criterios de acceso tras un ciclo estadísticamente desfavorable.

