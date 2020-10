Galán: La gente me pidió por un cambio, en mi campaña no mezclo la política

Se refirió a una carta documento que recibió, sobre las deudas que hay y de lo que piensa sobre la Asamblea.

“Estaba al tanto de la situación de las deudas de servicios, todo comenzó cuando pusimos unas plantas en el club, tuvimos que pedirle un balde con agua a los vecinos para regar las plantas porque el club no tiene agua”, comenzó diciendo.

Siguió: “Preguntamos el tema del agua, de la luz y ahí nos enteramos de las deudas”.

“Me llama la atención cuando algunas personas hablan del reconocimiento por el tiempo y me parece bien porque hay cosas positivas que se hicieron pero me parece que a esto hay que solucionarse antes que asuma el nuevo presidente”, siguió.

Por el juicio de Polonio: “Yo comunique y saque a la luz por el tema de Polonio y eso se podría haber solucionado. Es un tema que atravesó dos gestiones y la Comisión que esté tiene que responder por eso, buscar recursos para solucionarlo”.

“Hasta el día de hoy venimos haciendo acciones con gente que viene aportando, somos ya casi 1000 y con lo que se recaudó en los socios se pagó la deuda a jugadores, la indumentaria que se debía, los demás no acercaron ni un peso”, concretó.

Añadió: “Yo no tengo el beneficio de tener acompañamiento político como tiene la otra lista. A mí la gente me acercó al club por un cambio y en los últimos años se viene con lo mismo, la política llega, consigue los socios y después no pasa más nada. Yo seguramente voy a llegar al final de esto integro porque si se me propuso unificar las listas pero ese no es el cambio”.

Sobre la carta documento que le envió la doctora Romano, abogada de Antonio Russo: «No me preocupa, si me da un mensaje que es un palo más en la rueda. Si le voy a contestar a la carta porque me parece que lo que dice es mentira. Es abogada del actual presidente y lo que yo expresé fue por qué no canalizan o utilizan los recurso y esfuerzos para ver lo que necesita el club y lo habrá entendido mal».

Agregó: «Yo no dije que ellos tenian malas intenciones, lo que si me molestó fue cómo se estaba llevando a cabo esa reunión porque todos hablaban al mismo tiempo, con distintos tonos de voz y me daba la sensación que no se llegaba a nada».

Sobre la Asamblea: «Dudo que se haya, también dudo en la fecha que se puso para el 9 de octubre como cierre de listas. Seguramente llegará algo raro y de eso me refiero con los palos en la rueda. Yo voy a seguir siendo candidato y esto me da más fuerza».