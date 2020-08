Godoy habló de la grieta que está dejando la Resolución 003

La Liga Chacarera está que arde con el tema de la resolución 003/19. En la última reunión de Comisión y delegados, la situación fue tensa y de eso habló con nosotros el presidente de El Auténtico, Silvio Godoy, que estuvo presente en la reunión.

«Fue una situación un poco incomoda y no nos esperábamos esto porque desde que estoy en la Liga Chacarera siempre presencié reuniones y discusiones con altura defendiendo casa uno a su institución», comenzó diciendo.

Siguió: «Hay que estar tranquilo y discutir con altura estas cosas porque sino se te van de las mano. Esta Resolución 003 llegó para dividir a los dirigente y eso no nos hace bien».

Profundizó: «Creo que no es que no lo sepan manejar al tema pero ya hay que darle un corte definitivo. Esa resolución ya estaba archivado pero lo que plantea Villa Dolores es que respete el reglamento. Lo que dice el mismo es el tema de las regalías y las sanciones que había si uno no estaba en regla».

«Yo planteé que si el reglamento no tenía validez San Martín no podría haber jugador el Regional, El Auténtico y Coronel Daza tampoco el Provincial. Me quedo tranquilo porque el reglamento fue aprobado y el torneo homologado por el Consejo Federal», concretó.

Una solución: «Hay que reunirse con los clubes damnificados y buscar una solución para esto, que sea lo más elegante posible y estar tranquilos a la hora de dialogar. Seguramente que alguno no quedará conforme pero hay que buscarle una salida a esto».