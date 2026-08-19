Impacto en el tenis: Kyrgios fue suspendido provisoriamente tras dar positivo por cocaína

El tenista australiano Nick Kyrgios, de 31 años, fue suspendido de manera provisoria por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) luego de dar positivo por un metabolito de cocaína durante el ATP 250 de Mallorca, disputado en España.

El jugador entregó una muestra el 22 de junio de 2026, durante el torneo. Posteriormente, el 17 de julio, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

A partir de ese resultado se activó el procedimiento establecido por el Programa Antidopaje del Tenis y Kyrgios quedó alcanzado por una suspensión provisoria que, debido a la naturaleza de la sustancia detectada, tiene carácter obligatorio. La medida se encuentra vigente desde el 4 de agosto y, hasta el momento, el tenista no presentó una apelación.

Qué establece el Programa Antidopaje

La cocaína figura como estimulante dentro de la lista de sustancias prohibidas de la WADA y está prohibida durante la competencia bajo el Programa Antidopaje del Tenis.

El marco contempla, además, una consideración específica para las denominadas sustancias de abuso. Cuando una sustancia de este tipo es consumida fuera de competencia, las sanciones pueden ser reducidas. En el caso de Kyrgios, la detección de benzoilecgonina durante el proceso correspondiente derivó en la suspensión provisoria que comenzó a regir el 4 de agosto.

Mientras permanezca vigente la medida, el australiano no podrá participar de actividades relacionadas con el tenis profesional.

La prohibición alcanza a:

Competir.

Entrenar.

Asistir a eventos organizados o avalados por World Tennis .

. Participar en actividades de la WTA .

. Participar en actividades de la ATP .

. Asistir a torneos de Grand Slam .

. Participar en eventos organizados o avalados por cualquier asociación nacional.

La medida se mantendrá mientras avance el proceso establecido por el Programa Antidopaje del Tenis.

Kyrgios tiene derecho a apelar

La suspensión provisoria es obligatoria debido a la naturaleza de la sustancia detectada. Sin embargo, el jugador tiene derecho a apelar la medida. Hasta el momento de la información proporcionada, Kyrgios no había presentado una apelación.

La ITIA señaló que el tenista deberá afrontar el procedimiento correspondiente al Programa Antidopaje del Tenis y cuenta con el apoyo de la propia agencia durante el desarrollo del proceso.

El resultado positivo, por lo tanto, abre una etapa en la que deberán cumplirse los pasos establecidos por el sistema antidopaje.

Una carrera marcada por lesiones

Kyrgios también se refirió públicamente a la situación a través de sus redes sociales. En un comunicado dirigido a sus seguidores, asumió la responsabilidad por el resultado positivo y reconoció que había cometido un error.

"Quería que lo escucharas de mí primero. Recientemente fallé una prueba de drogas en Mallorca después de dar positivo por cocaína. Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad", expresó. El tenista pidió disculpas a sus fans, su familia, sus patrocinadores y todas las personas cercanas a él, pero hizo especial énfasis en los niños que lo siguen.

"Sobre todo, lo siento por los niños que me siguen", señaló. En su mensaje, Kyrgios reconoció el impacto que puede tener el episodio como ejemplo para quienes lo siguen y manifestó su profunda decepción consigo mismo.

"Sé el ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado de mí mismo", escribió. El australiano sostuvo que no pretende utilizar excusas, aunque decidió explicar el contexto personal en el que ocurrió el episodio.

"Los últimos años de lesiones me han pasado una enorme factura"

En su comunicado, Kyrgios vinculó su situación actual con los últimos años de lesiones, que, según explicó, le provocaron un fuerte impacto tanto físico como mental. "Los últimos años de lesiones me han pasado una enorme factura, tanto física como mentalmente", afirmó.

El tenista explicó que su cuerpo no ha podido responder de la manera que su mente espera y que afrontar la posibilidad de encontrarse cerca del final de su carrera ha sido especialmente difícil. "Mi cuerpo no ha podido hacer lo que mi mente espera de él, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé", expresó.

En ese mismo sentido, recordó la relación que mantuvo durante toda su vida con el deporte.

"Siempre he dicho que no elegí el tenis: el tenis me eligió a mí", sostuvo. Para Kyrgios, dejar atrás una actividad que definió como parte de toda su vida representa uno de los desafíos personales más difíciles que tuvo que enfrentar.

"Dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar", escribió.

También reconoció haber atravesado momentos en los que se sintió "impotente y solo", aunque inmediatamente aclaró que ninguna de esas circunstancias justifica lo ocurrido.

Un llamado de atención y 28 días alejado de la vida pública

En su mensaje, Kyrgios aseguró que el episodio también representó un llamado de atención. "Sin embargo, la buena noticia es que esto me ha dado un llamado de atención", afirmó.

A partir de esa reflexión, anunció una decisión concreta: durante los próximos 28 días se alejará de las redes sociales y de la vida pública para concentrarse en recuperarse. "Durante los próximos 28 días, me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me concentro en ponerme bien", comunicó.

El jugador también pidió que durante ese período se respete su privacidad y, especialmente, la de su familia.

"Les pido a las personas que respeten mi privacidad durante ese tiempo y, lo más importante, la privacidad de mi familia", expresó. Su mensaje concluyó con una promesa: "Haré el trabajo y volveré mejor".

El impacto sobre una carrera que llegó al puesto 13 del mundo

La suspensión se produce en una etapa particularmente significativa de la trayectoria de Kyrgios. El australiano alcanzó el puesto 13 del ranking mundial en octubre de 2016, la mejor posición de su carrera.

Ahora deberá atravesar el procedimiento establecido por el Programa Antidopaje del Tenis a partir del resultado registrado en el ATP 250 de Mallorca.

El caso comenzó con la muestra entregada el 22 de junio, continuó con la confirmación del laboratorio acreditado por WADA el 17 de julio y derivó finalmente en la suspensión provisoria vigente desde el 4 de agosto. Mientras dure la medida, el tenista no podrá competir, entrenar ni asistir a los eventos organizados o avalados por las principales estructuras del tenis profesional.

La ITIA acompaña el procedimiento y Kyrgios conserva su derecho a apelar.

En paralelo al proceso deportivo, el propio jugador decidió hacer pública su posición y asumir la responsabilidad por el resultado positivo. Reconoció el error, pidió disculpas y explicó que los últimos años de lesiones, el desgaste físico y mental y la dificultad de aceptar que su carrera podría acercarse a su final forman parte del contexto que atravesaba.

Sin convertir esas circunstancias en una justificación, Kyrgios aseguró que el episodio significó un punto de inflexión y anunció un período de 28 días de alejamiento de las redes sociales y de la vida pública, con el objetivo de concentrarse en ponerse bien.

El proceso antidopaje determinará los pasos siguientes para el tenista australiano, mientras su carrera queda atravesada por un episodio que él mismo calificó como "un enorme error" y frente al cual aseguró estar dispuesto a asumir toda la responsabilidad.