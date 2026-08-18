El torneo 3x3 de la Federación de Básquetbol de Catamarca completó su fase regular

Con la disputa de su tercera jornada de competencia, el Torneo 3x3 de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca ha completado de manera oficial su fase regular. Este paso fundamental en el calendario del certamen permitió definir con precisión a los equipos que clasificarán y participarán en los Playoffs, instancia cumbre que se llevará a cabo en la fecha final del campeonato. La culminación de esta etapa preliminar no solo marca el pulso de la competencia institucional, sino que también reconfigura el mapa deportivo de la disciplina en el ámbito provincial, elevando las expectativas de los protagonistas y del público seguidor del básquetbol en la región.

Categoría U13 Masculina: Los Cruces en Cuartos de Final

En lo que respecta a la categoría U13 Masculina, la fase de eliminación directa se pondrá en marcha directamente en la instancia de Cuartos de Final por zonas. La dinámica de esta etapa prevé llegar a un finalista por cada llave, disputando posteriormente un partido definitorio por el título y un encuentro correspondiente al 3er Puesto.

La configuración de los cruces técnicos quedó estipulada de la siguiente manera:

Zona A (enfrentamientos entre los cuatro mejores del Grupo A de la Fase Regular):

Juventud Naranja (1°) vs. Montmartre Negro (4°)

Hindú Celeste (2°) vs. Olimpia 2 (3°)

Zona B:

Hindú Blanco (1° B) vs. Villa Cubas (4° B)

Juventud Azul (2° B) vs. Olimpia 1 (3° B)

Estos emparejamientos reflejan la paridad competitiva registrada a lo largo de las jornadas previas, donde cada posición obtenida en la tabla general determinó un cuadro de cruces sumamente atractivo para los cuartos de final.

La Competencia Femenina: Semifinales Cruzadas en U13 y U15

Por su parte, el sector Femenino, que se encuentra conformado por las categorías U13 y U15, encarará la recta final de la competencia disputando directamente las semifinales. La estructura de esta rama del torneo simplifica el camino hacia el título mediante llaves directas de eliminación.

Los encuentros programados para esta fase son:

Llave 1: Juventud (1°) vs. Olimpia 2 (4°)

Llave 2: Olimpia 15 (2°) vs. Ateneo Blanco (3°)

La integración de ambas categorías en este formato de semifinales subraya el desarrollo y la consolidación del básquetbol femenino en la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, garantizando cruces de alto voltaje táctico y deportivo en la definición del certamen.

U15 Masculina: Doble Zona y Expectativa Creciente

La definición de la categoría U15 Masculina adoptará exactamente el mismo formato organizativo que la división U13, estructurándose a través de dos zonas de disputa que garantizarán una intensa actividad hasta conocer a los finalistas de cada grupo.

El detalle técnico de los cruces de cuartos de final por zonas es el siguiente:

Zona A:

Olimpia 1 (1°) vs. Hindú Blanco (4°)

Olimpia 3 (2°) vs. Red Star BBC (3°)

Zona B:

Montmartre Amarillo (1°) vs. Montmartre Blanco (4°)

Hindú Celeste (2°) vs. Red Star Blanco (3°)

La presencia de múltiples representativos de una misma institución en estas llaves evidencia el trabajo formativo y la profundidad de plantilla que los clubes de la provincia han logrado consolidar en esta categoría específica del torneo 3x3.

U17 Masculina: Cierre de Zona y Lucha por el Título

Finalmente, el mismo esquema organizativo se repite en la categoría U17 Masculina, cerrando el abanico de divisiones que buscarán la gloria en la fecha final del campeonato. La distribución de los equipos en las dos zonas establecidas configura un escenario de máxima exigencia competitiva.

Los enfrentamientos determinados para esta categoría son:

Zona A:

Ateneo Negro (1°) vs. Montmartre Blanco (4°)

Montmartre Amarillo (2°) vs. Hindú Blanco (3°)

Zona B:

Ateneo Celeste (1°) vs. Olimpia (4°)

Hindú Celeste (2°) vs. Montmartre Negro (3°)

Con estos cruces definidos tras el cierre de la fase regular por parte de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, el escenario deportivo queda totalmente listo para vivir la jornada definitiva, donde se consagrarán los campeones de cada una de las divisionales en este apasionante certamen de la modalidad 3x3.