Sebastián Villa se distancia de Boca, apunta a River y sacude el mercado

Sebastián Villa, figura y campeón con Independiente Rivadavia de Mendoza en la última temporada, se convirtió en uno de los nombres más mencionados del actual mercado de pases del fútbol argentino. Los rumores sobre una posible llegada a River Plate no solo sacudieron a Buenos Aires, sino que también despertaron interés en provincias como Catamarca, donde el seguimiento del fútbol de Primera División mantiene un fuerte arraigo popular.

Con más de 150 partidos disputados y siete títulos obtenidos con la camiseta de Boca Juniors, el delantero colombiano fue consultado por su pasado xeneize y no dejó lugar a interpretaciones. "Boca ya es pasado", afirmó con contundencia, al tiempo que sostuvo que hoy prioriza su futuro profesional. "Pienso en lo que sea mejor para mí, porque soy futbolista y es mi trabajo", agregó.

En una entrevista con PicadoTV, Villa también se refirió a su vínculo con el actual presidente de Boca, Juan Román Riquelme. "La relación no quedó bien por diferentes motivos, pero si me toca darle la mano no tendría problemas. No soy un tipo rencoroso, soy noble y tengo un gran corazón", expresó.

Pese a su rendimiento deportivo, Boca decidió apartarlo del plantel a mediados de 2023 luego de que fuera condenado a dos años y un mes de prisión condicional por abuso sexual contra su expareja. En ese momento, el jugador enfrentaba además otra causa por violencia de género, violación y tentativa de homicidio, de la cual fue absuelto el año pasado.

Tras la negativa del club de reincorporarlo, Villa dio por finalizado su vínculo contractual con Boca y continuó su carrera en Bulgaria. Posteriormente regresó al país para vestir la camiseta de Independiente Rivadavia, donde logró relanzar su carrera y convertirse en una de las figuras del torneo.

El deseo de jugar en River

Ante las versiones que lo vinculan con River Plate, Villa fue claro respecto a su intención. "He hablado con mi representante y me gustaría jugar en River. Esperemos que las partes se pongan de acuerdo", señaló, al tiempo que remarcó que no interviene directamente en las negociaciones.

El delantero reconoció la importancia del club de Núñez y subrayó que una posible transferencia tendría un fuerte impacto personal y familiar. "Es una oportunidad importante y, si se da, la voy a aprovechar de la mejor manera", sostuvo.

Además, se mostró entusiasmado con la chance de compartir equipo con su amigo Juan Fernando Quintero. "Juanfer sabe cómo soy, me gustan los retos y los desafíos. Ojalá se pueda dar y sea lo mejor para todos, también para Independiente Rivadavia, que me dio la oportunidad de volver a resurgir", concluyó.