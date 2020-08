Seco: Es una nueva oportunidad que se me presenta en mi carrera

El futbolista catamarqueño, Luis Seco, tendrá su nuevo destino en Rcing de Córdoba, jugando el Regional Federal Amateur. Seguirá jugando el certamen pero ahora con otra camiseta dejando San Lorenzo de Alem.

En diálogo con Botineros Diario, Seco habló de su salida de San Lorenzo y de su nuevo destino futbolistico: “Ya tengo hablado todo con los dirigentes de Racing y cuando se pueda viajar lo haré para cerrar todos los detalles”.

“Hace unas temporadas que Racing me viene buscando, pero no se dio en ese momento. Ahora pudimos llegar a un acuerdo y solo resta hablar de forma presencial con ellos una vez que se autorice a viajar”, continuó.

Habló de su situación contractual: “Mi pase sigue perteneciendo a Policial, ahí lo dejé por respeto. A las decisiones las tomo yo con la dirigencia y en eso no hay problema”.

Sobre su salida de San Lorenzo: “No voy a dar muchos detalles al respecto, solo quedaron unas cosas ahí que no me gustaron. No recibí ningún mensaje ni llamada de ellos y prefiero cerrar un capitulo ahí y mirar para delante”.

“Ya hablé con el técnico de Racing, él estaba interesado que llegue al club. Tiene el objetivo claro de ascender y está buscando la gente para poder hacerlo”.

Sobre su llegada a Córdoba: “Con esto de la pandemia, están viendo cómo puedo viajar y cuándo con un protocolo correspondiente. Creo que no va a haber problema”. “Seguro verán el tema del hisopado y de la cuarentena que tendré que hacer allá. Esta vez voy a viajar solo para cuidar a mi familia”.

Y agregó: “No se sabe cuándo se reinicia el torneo pero ellos tienen la certeza que va a continuar la actividad este año y por eso buscaron mis servicios”.