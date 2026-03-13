Franco Colapinto correrá la carrera Sprint en el Gran Premio de China de la Fórmula 1

Este sábado, Franco Colapinto correrá en la carrera Sprint del Gran Premio de China de la Fórmula 1. El piloto argentino terminó 16 en la clasificación y largará desde esa posición en este primer plato para los fanáticos. Además, es la primera vez del pilarense en este circuito.

El primer día no fue el mejor para Colapinto. Luego de una primera práctica algo accidentada, el argentino no pudo encontrar el mejor ritmo en la clasificación y, si bien pasó la Q1, no pudo seguir en competencia en la segunda etapa. Por este motivo, Franco terminó a casi un segundo de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

En el plano general de la jornada, los Merecedes volvieron a demostrar su superioridad: George Russell y Kimi Antonelli se quedaron con la pole y el segundo puesto. Mientras que Lando Norris completó el podio.

Así quedó la grilla de largada para la carrera Sprint del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Así quedó la grilla de largada para la carrera Sprint del Gran Premio de China de la Fórmula 1

Cuándo arranca y cómo ver la carrera Sprint en el Gran Premio de China de la Fórmula 1

La carrera Sprint comenzará este sábado a las 00.00 de Argentina y será transmitida en directo por la plataforma Disney+ y Fox Sports.

Colapinto en el GP de China: horarios y cronograma completo

Sábado 14

Carrera Sprint: 00.00 a 01.00

Clasificación: 04.00 a 05.00

Domingo 15

Carrera: 04.00 horas

*Los horarios corresponden al huso argentino y la transmisión estará a cargo de Disney+ y Fox Sports.