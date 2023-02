The Best: Messi fue elegido como el mejor jugador del mundo y también fueron galardonados Dibu Martínez y Scaloni

La gala de los premios The Best de la FIFA que se realiza en París abrió con el discurso de apertura estuvo a cargo de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien recordó a Pelé, la estrella del fútbol mundial fallecida a fines de 2022.

La noche fue brillante para Argentina que arrasó y se llevó cuatro galardones. Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del mundo, Emiliano Martínez ganó el premio a Mejor Arquero, mientras que Lionel Scaloni se llevó el galardón a Mejor Arquero. Por último, no menos importante, la hinchada argentina recibió su reconocimiento a mejor afición representada por Carlos Tula Pascual.

The Best: Lionel Messi fue elegido como el mejor del mundo

El capitán de la selección argentina ganó por segunda vez el premio The Best. El rosarino fue elegido por encima de Kylian Mbappé y Karim Benzemá.

The Best: La hinchada argentina, la mejor afición del mundo

El premio fue para los fanáticos argentinos, que coparon los estadios en el Mundial de Qatar y alentaron sin parar al seleccionado de Scaloni. La estatuilla fue recibida por el Tula, histórico simpatizante que presenció 13 mundiales. Carlos Tula Pascual recibió el premio en representación a la afición argentina, reconocida en los premios The Best, en París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

The Best: Lionel Scaloni recibió el premio a mejor entrenador

El entrenador de la selección argentina se llevó el premio al mejor director técnico de 2022 superando al español Pep Guardiola (Manchester City) y al italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid).

“Buenas noches a todos, quiero agradecerles por el premio a todos. Es un premio que lo votan los futbolistas y tiene un valor enorme. Agradecerles a los jugadores, a los 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiésemos podido conseguir nada. Al presidente de la AFA por permitirme ser entrenador de esta selección maravillosa, a todo mi cuerpo técnico, que más que cuerpo técnico son amigos. Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, ver esa gente emocionada en las calles, disfrutando, no tiene precio. Los jugadores han jugado para ellos. Y por último a mi gfamilia, mi esposa, mis hijos, que están acá. Y a mi mamá, papá y hermanos que están en Pujato, mi pueblo. Gracias a ellos soy lo que soy. Gracias”, fue el discurso del DT. Lionel Scaloni ganó el premio a Mejor Entrenador 2022. (Foto: Reuters)

The Best: Mejor Arquero

De entre los candidatos argentinos a recibir los galardones en la gala de The Best, el primero en recibir reconocimiento en la noche fue Emiliano “Dibu” Martínez como Mejor Arquero.

El arquero campeón del mundo con la Selección fue elegido como el mejor en su puesto por encima del marroquí Bono y el belga Thibaut Courtois.

“Es un orgullo para mi país poder ganar un Mundial después 36 años. También para nuestra gente que se sabe lo emocional que es y más el año difícil que veníamos pasando económicamente”, dijo el ganador.

”Mi familia es gran parte de esto. La gente del Aston Villa. La gente de la Selección. Scaloni que me dio la chance de jugar. Cuando me preguntaban de chico quién era mi ídolo referente como arquero, ver a mi mamá limpiar edificios ocho nueve horas y mi papá trabajar, mis ídolos son ellos”, aportó el arquero de 30 años con lágrimas en sus ojos.

Por otro lado, también se encuentran Lionel Messi, Lionel Scaloni y hasta incluso la hinchada argentina en el Mundial Qatar 2022 aparecen entre los candidatos a llevarse galardones. El rosarino es uno de los candidatos a ser elegido como el mejor jugador. Scaloni, por su parte, lucha por ser el mejor entrenador.

El resto de los galardones de la gala The Best

The Best: Mejor Arquera

El premio The Best a la mejor arquera fue para la inglesa Mary Earps, del Manchester United y la selección de Inglaterra. She's at the top of her game. 🧤



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps has been named #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2022! pic.twitter.com/tFa5b35jhj — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

The Best: Puskas

El jugador Marcin Oleksy, del Warta Poznan de Polonia ganó el premio al mejor gol del año. 🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy!



...and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

The Best: la Mejor Entrenadora

La entrenadora de la selección de Inglaterra, Sarina Wiegman, se llevó el premio The Best. 🚨 Sarina Wiegman has won #TheBest FIFA Women's Coach 2022! pic.twitter.com/s8mexAM3xq — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

The Best: el equipo ideal del fútbol femenino

En la gala se eligió como equipo ideal de fútbol femenino a Claudia Christiane Endler; Lucy Bronze, Mapi León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas; Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead quienes fueron las elegidas como las mejores del año 2022. 📽️ This is the 2022 FIFA FIFPRO Women's #World11.



⭐️ Where legends are made.@FIFAWWC | #TheBest pic.twitter.com/M26X6sgabn — FIFPRO (@FIFPRO) February 27, 2023

The Best: el equipo ideal de fútbol masculino

El 11 ideal elegido en The Best es: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Virgil Van Dijk y Joao Cancelo; Kevin De Bruyne, Luka Modric, Casemiro; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Karim Benzema. La particularidad es que utilizaron un esquema de 3-3-4.

The Best: la mejor jugadora del mundo

La española, futbolista del FC Barcelona y la selección de su país, se quedó con el galardón a la futbolista más destacada de la temporada 2022. La terna la compartió con Alex Morgan y Beth Mead.

El motivo homenaje a Pelé

Marcia Aoki, esposa de Pelé, recibió un premio especial en honor a la carrera del póstumo futbolista brasileño, uno de los más grandes de todos los tiempos. Luego tomó la palabra Jairzinho, ex compañero de selección de O'Rei. La viuda de Pelé, Marcia Aoki, recibió un premio especial de parte de Ronaldo (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El Fenómeno Ronaldo también dio su discurso en la gala de los premios The Best y habló sobre Pelé: “Veo un jugador muy diferente, que sirvió de inspiración para los amantes del fútbol. Lo recuerdo más como un amigo querido. Estuvo en los momentos más duros de mi vida y en los más felices como cuando ganamos el Mundial de 2002″.

“Mostró que un negro podía ser mejor y así luchar para vencer al racismo. Fue muy grande en el campo, pero dejó un legado fuera de él”, completó el brasileño.