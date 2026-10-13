Canasta básica: una familia tipo necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre

Una familia tipo integrada por una pareja y dos hijos necesitó $1.632.505 durante septiembre para no quedar por debajo de la línea de pobreza, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Al mismo tiempo, el organismo estableció que ese mismo grupo familiar requirió $738.690 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y no ser considerado indigente.

Los valores reflejan el costo de las dos canastas de referencia utilizadas para medir las condiciones económicas de los hogares. La Canasta Básica Total (CBT) determina el monto necesario para no quedar por debajo de la línea de pobreza, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) establece el valor de los alimentos necesarios para evitar la indigencia.

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo estadístico, los montos correspondientes a septiembre superaron los registrados durante agosto para el mismo tipo de familia. En el mes anterior, un hogar de cuatro integrantes había necesitado $1.605.497 para no ser considerado pobre y $726.469 para no caer en la indigencia.

La comparación entre ambos meses permite observar el aumento de los recursos económicos necesarios para alcanzar los valores de referencia de las canastas básicas. En septiembre, el costo de la CBT para una familia tipo llegó a más de 1,6 millones de pesos, mientras que la CBA se ubicó por encima de los 738.000 pesos.

#DatoINDEC Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre de 2026: 1,7% más que el mes previo https://t.co/yPSQfrud8L https://t.co/fsL5AoJJUz — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

Cuánto aumentaron los montos entre agosto y septiembre

La comparación de los valores publicados para una familia de cuatro integrantes muestra una suba en ambas canastas durante septiembre. La CBT pasó de $1.605.497 en agosto a $1.632.505 en septiembre. Por su parte, la CBA aumentó de $726.469 a $738.690 en el mismo período.

En términos nominales, la diferencia entre los dos meses fue de $27.008 para la Canasta Básica Total y de $12.221 para la Canasta Básica Alimentaria.

Estos cambios indican que el monto de referencia necesario para no quedar por debajo de las líneas de pobreza e indigencia fue mayor en septiembre que en agosto. La variación se reflejó tanto en el costo total de la canasta como en el valor de los alimentos considerados para determinar la línea de indigencia.

Los datos del INDEC permiten distinguir entre ambos indicadores, ya que cada uno establece un umbral económico diferente. Mientras que la CBA se concentra en las necesidades alimentarias, la CBT contempla un conjunto más amplio de consumos y constituye la referencia para determinar la línea de pobreza.

Por eso, los $738.690 requeridos para la canasta alimentaria de una familia tipo no representan el mismo umbral que los $1.632.505 correspondientes a la canasta total. Cada monto responde a una medición específica dentro de las estadísticas oficiales.

Cuánto necesitó una persona para no ser pobre en septiembre

El informe del INDEC también detalló los valores correspondientes a una persona que vive sola. Según el cálculo del organismo, durante septiembre un individuo necesitó $528.319 para no ser considerado pobre, mientras que el monto requerido para no caer en la indigencia fue de $239.058.

Estos importes permiten observar cómo se establecen los valores de referencia para un hogar unipersonal, en comparación con los montos calculados para familias de tres, cuatro y cinco integrantes.

En el caso individual, la variación de ambas canastas entre agosto y septiembre fue del 1,7%. Ese porcentaje correspondió tanto a la Canasta Básica Total como a la Canasta Básica Alimentaria, de acuerdo con los datos consignados en el informe. La referencia individual ofrece otra perspectiva sobre el costo de las canastas básicas, ya que establece los recursos económicos necesarios para alcanzar los umbrales estadísticos de pobreza e indigencia cuando se trata de una sola persona.

Al igual que en los hogares familiares, los valores deben diferenciarse según el indicador considerado. Los $528.319 corresponden a la canasta total, mientras que los $239.058 representan el monto necesario para cubrir la canasta alimentaria de referencia.

Las canastas acumularon aumentos superiores al 24% en el año

Además de los valores mensuales, el informe del organismo estadístico consignó las variaciones acumuladas desde el comienzo de 2026. En ese período, la Canasta Básica Total aumentó un 24,7%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria registró una suba del 25,3%.

La diferencia entre ambos incrementos fue de 0,6 puntos porcentuales, con un aumento acumulado mayor para la canasta alimentaria. Estos porcentajes muestran la evolución de los dos indicadores a lo largo del año y complementan los montos informados para septiembre. Mientras que los valores expresados en pesos permiten establecer el costo de referencia para cada tipo de hogar, las variaciones acumuladas reflejan cuánto aumentaron las canastas desde el inicio del período.

La evolución de la CBA y la CBT también permite distinguir entre el costo de los alimentos y el de la canasta total. Aunque ambos indicadores registraron incrementos importantes en el acumulado anual, la canasta alimentaria avanzó más que la total: 25,3% frente a 24,7%.

Cómo se calculan las canastas según la composición familiar

El informe del INDEC contempla tres modelos de hogares, diferenciados por la cantidad de integrantes y las edades de sus miembros. Esta clasificación permite establecer valores de referencia para familias con composiciones distintas.

Los grupos familiares utilizados en el cálculo son los siguientes:

Hogar de tres integrantes: una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años.

Hogar de cuatro integrantes: un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.

Hogar de cinco integrantes: un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años.

Para cada composición familiar, el organismo publicó los valores correspondientes a la Canasta Básica Alimentaria y a la Canasta Básica Total.

En el hogar de tres integrantes, la CBA alcanzó $588.083, mientras que la CBT llegó a $1.299.664. Para una familia de cuatro personas, los valores fueron de $738.690 para la CBA y $1.632.505 para la CBT. En tanto, el hogar de cinco integrantes necesitó $776.939 para cubrir la canasta alimentaria y $1.717.036 para la canasta total.