Facundo Arana quedó en boca de todos por la reacción que habría tenido al descubrir que su hija, de 18 años, estaría en pareja con uno de sus profesores, de 40.

El dato salió a la luz a través de LAM (América), donde aseguraron que está bastante molesto con India. "La chica sale con su profesor de equitación", deslizó Pepe Ochoa.

La indignación sería tan grande que la joven habría pedido que no dejaran entrar al papá a la clínica donde estuvo internada tras haber sufrido un accidente. "No lo dejaban pasar porque estaba absolutamente en contra de esta relación. María es como que apañaba a la hija", sumaron.

En el ciclo de Ángel de Brito también aseguraron que Facundo Arana tendría el acceso restringido al barrio cerrado donde viven la exmodelo con los mellizos e India.

"Lo que me dicen es que no hay comunicación, que María no lo quiere ver. Básicamente, Facundo está aislado de su familia porque no lo quieren ver. La frase es: 'No lo reconocemos, no sabemos, no entendemos qué le pasa'", indicó Ochoa.

El conflicto entre Facundo Arana y María Susini

En sus últimas entrevistas, Facundo Arana reconoció que seguía amando a María Susini, de quien se separó hace algunos meses. Sin embargo, en las últimas semanas explotó un escándalo entre la expareja, y ya no habría reconciliación posible.

En LAM (América) señalaron que mientras el actor intentaba recomponer su matrimonio, también vivía un romance con Marian Saud, una reconocida diseñadora.

La diseñadora Marian Saud sería la nueva novia de Facundo Arana (Foto: Instagram /mariansaud)

A Susini no le habrían gustado las fotos que Saud publicaba en sus redes sociales, donde aparecía con los perros de Facundo.

En agosto, el galán de las telenovelas sostuvo que no se daría por vencido con María porque la amaba. "No todo el mundo tiene la gracia de encontrar al amor de su vida, en su vida. Entonces, cuando lo encontrás, la peleas. Hay que pelear hasta lo último, me parece que es así. La verdad es que 'pelear' es una palabra fuerte, pero se trata de darlo todo. Si ya sabés que ese es el amor de tu vida, tenés que darlo todo", se le escuchó decir en PH Podemos Hablar (Telefe).