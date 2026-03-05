El gigante del cobre: el desafío de Catamarca para no perder el tren minero

La minería argentina atraviesa un punto de inflexión donde la planificación estratégica y la capacidad de respuesta de la cadena de valor local determinarán el éxito a largo plazo. En este escenario, Catamarca se posiciona nuevamente en el centro del radar global. Los proveedores mineros de la provincia mantienen expectativas renovadas ante la posible reactivación de la producción de cobre, un mineral crítico para la transición energética, y reclaman una participación protagónica en los proyectos que se perfilan para los próximos años.

La reactivación de Alumbrera y el horizonte del proyecto MARA

El epicentro de esta transformación radica en el aprovechamiento de la experiencia previa y la infraestructura existente. Manuel Gómez Bello, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Catamarca y de la Federación Argentina de Proveedores Mineros, ha sido una de las voces más firmes al destacar el impacto sistémico que tendría la vuelta a la actividad de la mina Alumbrera. Sin embargo, el verdadero cambio de paradigma vendría de la mano del desarrollo del proyecto MARA. Esta iniciativa prevé una integración inteligente al utilizar parte de la infraestructura que ya posee Alumbrera para procesar el mineral extraído del yacimiento Agua Rica. Esta sinergia no solo optimiza costos, sino que acelera los tiempos de puesta en marcha, generando una demanda masiva de servicios y suministros que el sector local aspira a cubrir de manera integral.

La minería como refugio económico y motor de sustitución

En un contexto económico complejo, la industria minera se ha consolidado como un pilar de estabilidad. Durante su reciente participación en la convención minera PDAC en Toronto —el foro de exploración y minería más importante del mundo—, Gómez Bello subrayó que la actividad se ha convertido en un refugio económico para el tejido empresarial argentino. Según el dirigente, grandes compañías que antes realizaban obra pública hoy encuentran en la minería su principal alternativa de trabajo, lo que demuestra la capacidad de absorción de mano de obra y empresas que posee el sector. Este desplazamiento de empresas desde otros rubros hacia la minería responde a la previsibilidad y al volumen de inversión que maneja la industria. Si bien los proyectos de litio en el norte del país han impulsado un crecimiento notable en los últimos años, el desarrollo de la minería del cobre tendría un impacto mucho mayor, dada la magnitud de las obras y la complejidad de las operaciones involucradas en este tipo de yacimientos.

El reto de la capacidad instalada y el "compre local"

Uno de los puntos más críticos de la agenda editorial es la brecha existente entre la demanda proyectada y la oferta actual de servicios. La advertencia de la Cámara es clara y contundente: si hoy se iniciara la construcción de un gran proyecto de cobre, la provincia de Catamarca no podría cubrir ni siquiera el 20% de las necesidades totales de suministros y servicios requeridos. Para revertir esta situación, el sector plantea como eje fundamental la incorporación temprana de los proveedores. Es imperativo que las empresas mineras integren a los actores de las zonas de influencia desde las primeras etapas de construcción, permitiendo que las pymes locales crezcan y se profesionalicen a la par del proyecto. Asimismo, Gómez Bello defendió con énfasis los regímenes de "compre local" vigentes en las provincias mineras. Estas normas buscan garantizar oportunidades reales para las empresas regionales, aunque el dirigente señaló que deben ser monitoreadas permanentemente para asegurar su cumplimiento efectivo y evitar que las oportunidades se diluyan fuera del territorio provincial.

La escala de los proyectos de cobre en Catamarca promete alterar significativamente las estadísticas de empleo y el dinamismo comercial de la región. Según las proyecciones detalladas por la Cámara, la reactivación de Alumbrera podría generar aproximadamente mil puestos de trabajo, mientras que un proyecto de gran escala como MARA demandaría una fuerza laboral de entre 5.000 y 7.000 trabajadores durante su etapa de construcción. Estas cifras no representan solamente empleos directos, sino la activación de un entramado productivo que involucra desde la logística y la metalmecánica hasta servicios esenciales de catering y mantenimiento especializado. El cumplimiento de estas expectativas es lo que finalmente permitirá que estos proyectos logren cambiar la matriz productiva de la provincia, siempre y cuando la participación local sea la clave que fortalezca el desarrollo económico regional y asegure la sostenibilidad del sector en el tiempo.