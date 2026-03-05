Medio Oriente: Georgieva advierte que la guerra amenaza la estabilidad de la economía

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la guerra en Medio Oriente representa un nuevo desafío para la estabilidad económica global y podría generar consecuencias significativas en variables clave como la inflación, el crecimiento y los mercados financieros.

El pronunciamiento se produjo durante su participación en la conferencia "Asia 2050", realizada en Bangkok, en Tailandia, donde la titular del organismo multilateral abordó los riesgos que enfrenta la economía internacional en el actual contexto geopolítico.

Durante su intervención, Georgieva remarcó que el mundo atraviesa un momento particularmente delicado desde el punto de vista económico y político. "Estamos potencialmente en un período prolongado de cambio", señaló, al describir un escenario internacional marcado por incertidumbre y tensiones.

En ese marco, la funcionaria subrayó que la resiliencia de la economía mundial vuelve a ser puesta a prueba, esta vez por el estallido de un nuevo foco de conflicto armado en una región clave para el sistema energético global.

El conflicto que desató la alerta internacional

Las declaraciones de la jefa del FMI se producen en un contexto de creciente tensión tras el ataque coordinado lanzado el sábado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, una ofensiva que desencadenó una serie de represalias y elevó el nivel de confrontación en Medio Oriente.

Ante este escenario, el organismo financiero internacional confirmó que sigue con "mucha atención" la evolución del conflicto, debido a su potencial impacto sobre la economía global. Según explicó Georgieva, la prolongación de la guerra podría afectar múltiples variables macroeconómicas y generar nuevas presiones sobre un sistema económico internacional que ya enfrenta un contexto complejo.

"Si este conflicto se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación", advirtió la directora gerente del FMI.

Suba del petróleo y volatilidad en los mercados

Uno de los primeros efectos económicos observados tras el inicio del conflicto ha sido el impacto en los mercados energéticos y financieros.

De acuerdo con el análisis presentado por el FMI, el escenario actual ya provocó:

Una subida vertiginosa de los precios internacionales del petróleo

Un fuerte aumento de la volatilidad en los mercados financieros

Perturbaciones en el comercio y la actividad económica

La titular del organismo explicó que estos movimientos reflejan la reacción de los mercados frente a la incertidumbre geopolítica y a la posibilidad de que el conflicto se prolongue.

"Hasta ahora, hemos observado perturbaciones en el comercio y la actividad económica, aumentos repentinos de los precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros", detalló Georgieva.

Este comportamiento es habitual en contextos de tensión internacional, especialmente cuando los acontecimientos se desarrollan en regiones estratégicas para la producción y el transporte de recursos energéticos.

El riesgo de más presión inflacionaria

Uno de los principales temores que surgen ante el aumento del precio de las materias primas es su eventual traslado a las economías nacionales. Cuando los costos de productos clave, como el petróleo, registran incrementos bruscos, muchos países enfrentan mayores presiones inflacionarias, ya que el encarecimiento de la energía puede impactar en distintos sectores productivos y en el costo de vida.

En ese sentido, la titular del FMI destacó que el conflicto agrava un contexto económico global que ya era incierto antes de la escalada militar.

"La situación sigue siendo muy inestable y agrava un entorno económico mundial ya de por sí incierto", afirmó Georgieva.

Un llamado a frenar la escalada del conflicto

Aunque el organismo todavía no adelantó estimaciones concretas sobre el impacto económico, la directora gerente del FMI dejó en claro que la duración del conflicto será un factor determinante.

El alcance de las consecuencias dependerá de la magnitud de la confrontación y del tiempo que se prolongue la guerra, elementos que siguen siendo inciertos en el actual escenario.

Por ese motivo, Georgieva expresó un claro llamado a la desescalada del conflicto. "Es prematuro evaluar el impacto económico en la región y la economía mundial. Dicho impacto dependerá de la magnitud y la duración del conflicto. Cuanto antes veamos el final de la calamidad, mejor para todo el mundo", concluyó.

La advertencia resume la preocupación del organismo: una guerra prolongada en Medio Oriente podría convertirse en un nuevo factor de presión para la economía global, en un momento en que los mercados y las economías todavía enfrentan un escenario de gran incertidumbre.