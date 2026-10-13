Empleo registrado: Catamarca sostiene la recuperación gracias a las inversiones

El empleo asalariado privado registrado en Catamarca mantiene una evolución positiva, luego de las bajas observadas durante los primeros meses de 2026. Los datos correspondientes a mayo y junio, difundidos a través de la medición nacional, junto con los registros provinciales de julio, reflejan una recuperación gradual del mercado laboral formal, con resultados favorables en sectores centrales para la actividad económica de la provincia.

En este escenario, Catamarca logró acumular 515 puestos de trabajo adicionales respecto de diciembre de 2025, de acuerdo con los registros provinciales de julio. La cifra representa un crecimiento del 1,5% en el período y permite sostener un saldo positivo en la evolución anual del empleo privado registrado.

Los resultados se producen principalmente en un contexto de mayor dinamismo de las inversiones en minería y construcción, dos actividades que registraron incrementos en sus niveles de ocupación durante julio. Aunque la recuperación presenta diferencias entre los sectores, los datos muestran una mejora que se extiende a actividades relevantes para la generación de puestos laborales.

La evolución del empleo registrado constituye un indicador de la dinámica económica provincial, dado que permite observar los cambios en la cantidad de trabajadores incorporados formalmente al sector privado. En este caso, las cifras más recientes muestran una tendencia favorable, aunque con comportamientos distintos según la actividad y el período considerado.

Dos meses consecutivos de crecimiento

Según la información del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Catamarca alcanzó en junio un total de 34.900 trabajadores privados registrados, frente a los 34.600 contabilizados durante mayo.

La diferencia entre ambos períodos representa una incorporación de aproximadamente 300 trabajadores y un incremento cercano al 0,9%. De esta manera, la provincia acumuló dos meses consecutivos de crecimiento en la medición nacional, luego de las caídas registradas al comienzo del año.

Esta evolución permite identificar un cambio en el comportamiento mensual del empleo privado registrado, con una mejora sostenida durante mayo y junio. Los resultados nacionales constituyen una referencia para analizar la tendencia del mercado laboral, especialmente porque contemplan ajustes que permiten observar los movimientos mensuales sin la incidencia de las variaciones estacionales.

Sin embargo, para interpretar correctamente las cifras es necesario considerar las diferencias metodológicas entre las mediciones disponibles. Los datos nacionales ajustan los movimientos estacionales con el objetivo de identificar la tendencia mensual, mientras que los registros provinciales contabilizan a los trabajadores correspondientes a cada período sin aplicar ese ajuste.

Por esa razón, los totales de ambas fuentes presentan diferencias y no deben interpretarse como cifras directamente equivalentes. Su análisis complementario permite, en cambio, observar tanto la evolución general del empleo como el comportamiento de actividades específicas de la economía catamarqueña.

Julio mantuvo el nivel de ocupación

Los registros provinciales correspondientes a julio muestran que Catamarca alcanzó los 35.865 trabajadores privados registrados. El resultado mantuvo prácticamente el nivel de junio y permitió consolidar el saldo positivo acumulado desde diciembre de 2025.

En términos interanuales del período considerado en el informe, la comparación con diciembre permite identificar 515 puestos adicionales, equivalentes a un crecimiento del 1,5%. Esta variación constituye una señal favorable dentro de la evolución del empleo formal durante 2026.

El comportamiento general, no obstante, presenta diferencias entre las actividades económicas. Mientras el total provincial se mantuvo prácticamente estable respecto de junio, la minería y la construcción registraron avances en sus niveles de ocupación, con incorporaciones de trabajadores durante el último mes analizado.

La evolución de estos sectores resulta relevante para comprender la composición de la recuperación. Ambos mostraron incrementos durante julio, aunque con características diferentes: la minería profundizó su crecimiento en relación con diciembre y junio, mientras que la construcción volvió a sumar trabajadores y redujo parcialmente la caída acumulada desde el cierre de 2025.

La minería sumó trabajadores durante julio

La actividad minera profundizó su evolución positiva y alcanzó los 3.271 trabajadores directos registrados en Catamarca durante julio. El número representa un crecimiento del 5,7% respecto de diciembre de 2025 y refleja una mejora en la cantidad de personas empleadas formalmente en el sector.

En la comparación mensual, la minería incorporó 79 puestos de trabajo respecto de junio, lo que equivale a un incremento del 2,5%. De esta manera, la actividad mostró avances tanto en relación con el mes anterior como frente al cierre del año pasado.

Este desempeño se produce en un contexto de crecimiento de las inversiones mineras en la provincia. En ese marco, el informe destaca el aprovechamiento de herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que permite que proyectos mineros se pongan en marcha y generen puestos de trabajo genuino.

La relación entre las inversiones y la generación de empleo aparece así como uno de los componentes centrales de la evolución laboral registrada durante el período. El incremento de los trabajadores directos constituye uno de los datos más relevantes del informe, al mostrar que la actividad minera continuó ampliando su nivel de ocupación durante julio.

El crecimiento del sector también contribuyó al saldo positivo general del empleo privado provincial, en un escenario en el que la evolución de las actividades productivas resulta determinante para sostener la recuperación.

La construcción volvió a crecer

La construcción también mostró una evolución favorable durante julio, al alcanzar los 4.062 trabajadores registrados. En comparación con junio, la actividad sumó 201 puestos de trabajo, con un incremento mensual del 5,2%. El resultado permitió encadenar dos meses consecutivos de recuperación y reducir la caída acumulada respecto de diciembre de 2025. Según los registros provinciales, el retroceso pasó del 17,7% al 13,4%.

Aunque la actividad todavía presenta una disminución en relación con el nivel registrado al cierre del año pasado, la mejora de julio representa un avance respecto de los meses anteriores. La incorporación de 201 trabajadores en un solo mes constituye, además, uno de los principales movimientos registrados entre las actividades analizadas.

La evolución de la construcción muestra que la recuperación del empleo no se desarrolla de manera uniforme. Mientras la minería registra un crecimiento acumulado frente a diciembre, la construcción continúa recuperándose de las pérdidas anteriores, con una reducción de la caída porcentual y nuevos incrementos mensuales.

Ambos comportamientos contribuyen a explicar el saldo positivo del empleo privado registrado en Catamarca durante julio y la importancia de seguir de cerca la evolución de las actividades vinculadas con las inversiones y la producción.

Fiscalización y registración laboral

En paralelo con los resultados de las mediciones de empleo, el Gobierno provincial continúa impulsando acciones de fiscalización y registración laboral con el objetivo de fortalecer la formalización del trabajo y mejorar las condiciones de los trabajadores.

Estas medidas forman parte de las acciones orientadas a consolidar el empleo registrado y acompañar la evolución del mercado laboral provincial. La formalización constituye un aspecto central de este proceso, en tanto las cifras analizadas corresponden a trabajadores incorporados al empleo privado registrado.

La continuidad de estas acciones se desarrolla en un contexto en el que los datos de julio reflejan una mejora gradual, con diferencias entre las actividades económicas y una incidencia destacada de la minería y la construcción. En ese sentido, los resultados del período permiten observar dos dimensiones complementarias: por un lado, la evolución cuantitativa del empleo privado registrado y, por otro, las iniciativas destinadas a fortalecer la registración laboral y las condiciones de trabajo.