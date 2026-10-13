La inflación de septiembre se anuncia hoy y se encamina al 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes el índice de inflación correspondiente a septiembre, en un contexto en el que las estimaciones privadas anticipan una nueva aceleración de los precios, con una variación mensual cercana al 2%. Las proyecciones señalan que los aumentos de los alimentos, los ajustes en los precios regulados y el comienzo de la temporada primavera-verano en el sector de la indumentaria ejercieron presión sobre el índice de precios al consumidor (IPC).

La expectativa se produce después de que agosto cerrara con una inflación del 1,7%, un resultado que había representado una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio. Sin embargo, los cálculos realizados por distintas consultoras para septiembre anticiparon un cambio en esa tendencia inmediata, con una variación mensual que volvería a ubicarse cerca del 2%.

Las estimaciones privadas muestran algunas diferencias en sus resultados, aunque coinciden en señalar una aceleración respecto del mes anterior. La evolución de los alimentos, en particular de las verduras, y el comportamiento de los precios estacionales aparecen entre los factores que explican la dinámica prevista para septiembre.

Las proyecciones privadas anticipan un repunte

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central de la República Argentina, ubicó la inflación de septiembre en 1,9%, en línea con las previsiones de varias consultoras privadas.

Por su parte, Equilibra calculó que el índice de precios nacional alcanzó el 2,1% durante el mes. De confirmarse esa estimación, el indicador mostraría una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a agosto, cuando la inflación había sido del 1,7%. La consultora identificó a los precios estacionales como el componente que volvió a encabezar los aumentos. Según sus cálculos, ese grupo registró incrementos superiores al 4%, impulsados principalmente por las verduras y la indumentaria, dos rubros que incidieron en el resultado de septiembre.

El análisis de Equilibra también contempló el comportamiento de los precios regulados y de la inflación núcleo, que permite observar la evolución de los precios excluyendo los componentes estacionales y regulados.

De acuerdo con las estimaciones de la firma:

Precios estacionales: registraron aumentos superiores al 4%, con las verduras y la indumentaria entre los principales impulsores.

Precios regulados: aumentaron alrededor de 2,7%.

Inflación núcleo: se ubicó en 1,7%, con una disminución de 0,1 puntos porcentuales respecto de agosto.

Inflación general estimada: alcanzó el 2,1%.

La composición del índice muestra que los distintos componentes no evolucionaron al mismo ritmo. Mientras los precios estacionales registraron los mayores incrementos, la inflación núcleo presentó una leve reducción respecto del mes previo, según los cálculos de Equilibra.

Las verduras volvieron a presionar sobre el índice

Los alimentos ocuparon nuevamente un lugar central en las mediciones privadas de septiembre. Dentro de ese grupo, las verduras se destacaron por los aumentos registrados durante el mes, aunque su incidencia varió según la región y la composición de las canastas de consumo.

La consultora Outlier proyectó una inflación del 1,9% para septiembre y señaló que las verduras constituyen uno de los principales factores que explican las subas. Según su análisis, estos productos tienen un peso mayor en la canasta nacional, especialmente en las regiones del norte del país.

La firma tomó como referencia el comportamiento de esos alimentos en la Ciudad de Buenos Aires, donde registraron aumentos de dos dígitos. Este dato permite observar la magnitud de las variaciones en ese rubro, aunque su impacto sobre el índice general depende de la ponderación que los productos tienen en cada canasta de consumo.

El comportamiento de las verduras también pone de manifiesto que la evolución de los precios puede presentar diferencias entre regiones. Los productos que experimentan aumentos importantes no necesariamente tienen la misma incidencia en todos los indicadores, ya que el peso asignado a cada rubro varía según la estructura del consumo considerada en cada medición.

A los alimentos se sumó la presión de la indumentaria, asociada al inicio de la temporada primavera-verano. De acuerdo con el análisis de Equilibra, ambos rubros contribuyeron a explicar el desempeño de los precios estacionales, que volvieron a ubicarse entre los componentes con mayores incrementos.

La inflación de CABA fue del 1,8%

Mientras se aguarda la publicación del indicador nacional, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que la inflación porteña alcanzó el 1,8% en septiembre.

El resultado representó una aceleración de 0,1 puntos porcentuales frente a agosto. Además, el indicador acumuló un aumento del 23,7% desde enero, mientras que la variación interanual, correspondiente a los últimos 12 meses, llegó al 32,9%.

El informe porteño detalló diferencias importantes entre los rubros que componen el índice. Educación encabezó las subas, con un incremento del 2,9%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un aumento del 2,3%. Salud completó los principales incrementos, con una variación del 2,2%.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una suba del 1,9%, de acuerdo con el detalle por divisiones del informe.

Los datos permiten identificar cuáles fueron los sectores que más presionaron sobre el indicador de la Ciudad durante septiembre. Educación presentó el mayor incremento entre los rubros mencionados, mientras que vivienda y servicios vinculados con el hogar también registraron variaciones superiores al promedio general porteño.

El comportamiento de los alimentos, por su parte, se ubicó en un nivel cercano al resultado general de la inflación de la Ciudad, aunque las verduras habían mostrado incrementos de dos dígitos, según la referencia citada por Outlier.

Los servicios aumentaron más que los bienes

Otra de las diferencias que surgieron del informe porteño estuvo vinculada con la evolución de los servicios y los bienes. En septiembre, los servicios aumentaron 2%, mientras que los bienes registraron una suba del 1,6%.

La brecha entre ambos componentes también se observó en la comparación interanual. En los últimos 12 meses, los servicios acumularon un incremento del 36%, mientras que los bienes avanzaron un 27,6%. Estos resultados muestran que, dentro de la medición de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios presentaron aumentos superiores a los de los bienes tanto en la variación mensual como en la comparación interanual.

La diferencia resulta relevante para interpretar el índice general, dado que los precios de los distintos productos y servicios no evolucionan de manera uniforme. El peso que cada uno tiene dentro de la canasta determina cuánto incide su variación en el resultado final.