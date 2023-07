Así será la presentación de Messi en el Inter Miami: Dónde y en qué horario verla

Tras hacer oficial la firma de su contrato y ser presentado en las redes sociales, este domingo Lionel Messi pisará oficialmente el césped de Inter Miami para hacer oficial la llegada del crack argentino, en un evento que promete ser espectacular y que contará con la presencia de destacados artistas y shows en vivo.

En el estadio DNR PNK de Fort Lauderdale, desde las 19, el campeón del mundo será homenajeado en show que contará con las actuaciones de los argentinos Paulo Londra y Tiago PZK, el colombiano Camilo y el dominicano Ozuna.

Aunque todavía no está confirmado, se especula con que Shakira y Bad Bunny también estén en la presentación. Además, dirá presente la popular fiesta BRESH, a la cual suelen asistir artistas, deportistas y celebridades de todo el mundo.

Según el comunicado oficial, las puertas del estadio se abrirán a las 18 de Florida (19 de Argentina), y dos horas después llegará el momento que todos esperan y no sólo será la presentación de Messi: también se espera que el club presente a Sergio Busquets y Jordi Alba, ex compañeros de Leo en el Barcelona.

Dónde ver la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami en vivo

La MLS se puede ver desde cualquier parte del mundo a través de Apple TV, una plataforma no muy usada en Argentina pero que, por el momento, es la única que tiene los derechos para transmitir los partidos de la Major League Soccer.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV la 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes. Lionel Messi firmó su contrato y fue recibido en las redes sociales. (Foto: NA)

El Inter de Miami hoy está último

Inter Miami actualmente se ubica último en su zona de la liga estadounidense con apenas 18 puntos en 21 partidos. En la Conferencia Este hay 15 equipos y al final de la etapa regular los siete primeros clasifican a Playoffs y el octavo y noveno juegan un repechaje. Cabe señalar que no hay descensos.

Con la llegada de Messi, la franquicia norteamericana se ilusiona con revertir este mal presente y hacer historia. Para eso, contrataron también a Sergio Busquets, histórico mediocampista central del Barcelona, quien pronto se sumará a los entrenamientos y sueñan con fichar a Jordi Alba.

El próximo compromiso del equipo será este sábado por la MLS en el marco de la jornada 26, cuando visite al St. Louis City, líder de la Conferencia Oeste, en lo que se espera que sea el debut formal del Tata Martino como entrenador. Aunque los focos se posarán a lo que ocurrirá este domingo, cuando a las 21 de Argentina, será presentado en un evento que promete ser histórico.