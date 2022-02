Dalma Maradona confirmó que le enviará una carta documento a Viviana Canosa por sus dichos contra Diego

La pelea entre Viviana Canosa y Dalma Maradona sumó otro capítulo esta tarde, luego de que la hija de El Diez le respondiera a la conductora las acusaciones que hizo en su programa Viviana con vos (A24).

“Mañana le voy a responder a la señora Dalma Maradona. Mañana vamos a hablar del dinero manchado con sangre que se llevó tu padre de dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba”, había disparado la periodista ayer por la noche.

Dalma Maradona volvió a cruzarse con Viviana Canosa (Foto: Instagram / dalmaradona).

Este viernes Dalma no solo le respondió a Canosa, sino que también anunció que iba a llevarla a la Justicia. “Yo ya había dado por finalizado el tema con Viviana Canosa, porque si me bloquea entiendo que no quiere hablar más. Justo hoy me buscan para que opine de una nota o algo que ella va a hacer en su programa explicando de qué vivo yo”, contó la hija de El Diez.

Y agregó: “No voy a contestar absolutamente nada y la señora tendrá que probar en la Justicia todo lo que gritó en su programa, y todo lo que diga hoy también”.

Dalma Maradona y Viviana Canosa intercambiaron tremendos mensajes (Foto: Instagram / vivianacanosaok - dalmaradona).

Además, Dalma aprovechó para desmentir lo que la conductora había dicho sobre Diego Maradona y su relación con Fidel Castro: “Y para todos los que crean que esto puede ser algo político de mi lado, para nada. Nada tiene que ver el Kun, una persona a quien respeto y quiero por ser el padre de mi ahijado. Solo lo nombré para explicar el momento al que me refería”.

“Esto solo tiene que ver con mi papá, a quién voy a defender de los que digan mentiras y quieran convertirlo en el monstruo que no es. El tema quedará en manos de la Justicia cuando esta señora reciba mi carta documento y fin para mí”, concluyó.