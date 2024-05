Emilia Attias y el Turco Naím, separados: los motivos y quién sería el tercero

Yanina Latorre reveló este jueves en LAM que Emilia Attias y el Turco Naím se separaron luego de 20 años de pareja y una hija de 7 en común.

De acuerdo con la versión de la panelista, fue ella quien tomó la decisión. “Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo 'no te aguanto más'. Él entró en un modo complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas", indicó.

"Ella llegó un día y lo rajó. Ella parece que está de joda y que la está descociendo. Tiene derecho. La pasó mal bastantes años. Él sin laburo, ella bancando todo, encima no sexo”, sostuvo Yanina.

En este marco, Latorre indicó que "ella habría sido descubierta en una fiesta con Nicolás Francella". En este marco, siempre según la periodista, el ex Showmatch decidió marcharse hacia Ecuador por miedo a que trascienda y se vuelva un escándalo.

"Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, completó Latorre.