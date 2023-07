Día mundial de The Beatles, todo lo que tenés que saber

El éxito mundial de Los Beatles ha dado lugar a tres fechas distintas para rendirles homenaje a la banda.

Para muchos fanáticos, el 16 de enero es el Día Mundial de The Beatles, ya que en ese día del año 1957 se inauguró el icónico pub The Cavern en Liverpool, Inglaterra, el cual se convirtió en el segundo hogar, de manera simbólica, de la banda. Otros sostienen que debería ser el 10 de julio ya que en 1964 fue cuando ellos volvieron triunfalmente a Liverpool después de su exitosa gira por Estados Unidos, donde se realizaron la filmación de la película A Hard Day's Night.

A pesar de estas fechas tan icónicas para los fanáticos, reconocen que el 6 de julio es un día histórico para The Beatles, puesto que ese día del año 1957, John Lennon y Paul McCartney se encontraron por primera vez, un evento crucial que sentó las bases para la formación de la banda: John lideraba la banda con sus amigos de la escuela y el sábado 6 de julio de 1957, ellos se presentaron en el jardín de la iglesia St. Peter en Woolton. Mientras interpretaban el tema "Come Go With Me", apareció Paul y quedó maravillado por lo que escuchaba:

"En el fondo había una suerte de pequeño escenario en la cual tocaban unos muchachos. Me fijé particularmente en uno de ellos con una camisa escocesa a cuadros, pelo rizado rubio y patillas que tenía muy buena pinta. Estaba tocando una guitarra no muy buena. Aun así lo hacía bastante bien, recuerdo que me dejó impresionado", declaró años más tarde.

La banda de John, en el día que Paul lo escuchó por primera vez.

Fue un amigo en común, Ivan Vaughan, quien invitó a Paul y le presentó a Lennon. Tras saludarse e intercambair algunas palabras, McCartney agarró una guitarra. “No sabía que era zurdo con la guitarra. Y tocó una improvisación de Little Richard. Me pareció fenomenal, el rock and roll recién estaba llegando a Liverpool.”

Más tarde, Paul tocó "Twenty Flight Rock" de Eddie Cochrane y "Be-Bop-A-Lula" de Gene Vincent, deslumbrando a Lennon, y ahí descubrió que este Paul adolescente entendía e interpretaba la música de una manera muy parecida a él.

Más tarde, Lennon se separó de su banda de la escuela y McCartney le presentó a George Harrison, los tres junto a Stuart Sutcliffe conformaron "The Beetles" (los escarabajos, un juego de palabras que combina la palabra “beat”, ritmo, y beetle, escarabajo).



¿Cómo puedes celebrar este día, además de escuchar sus canciones?

Hay películas protagonizadas por Los Beatles o que son alusivas a la banda:

A Hard Day's Night (1964) : comedia musical británica protagonizada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, durante el apogeo de la Beatlemanía.

: comedia musical británica protagonizada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, durante el apogeo de la Beatlemanía. Submarino amarillo (1968) : Se trata de una animación que marcó un hito en la historia de la filmografía de la banda, aunque ellos poco tuvieron que ver en su desarrollo.

: Se trata de una animación que marcó un hito en la historia de la filmografía de la banda, aunque ellos poco tuvieron que ver en su desarrollo. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1978): es un tributo a la banda, con la participación de agrupaciones como Peter Frampton, Los Bee Gees, Aerosmith, Alice Cooper y Earth, Wind & Fire, interpretando las canciones del disco Sargento Pepper.

es un tributo a la banda, con la participación de agrupaciones como Peter Frampton, Los Bee Gees, Aerosmith, Alice Cooper y Earth, Wind & Fire, interpretando las canciones del disco Sargento Pepper. Locos por ellos (1978): Es la primera película dirigida por Robert Zemeckis, el famoso director de Volver al Futuro y Forrest Gump. Esta trata de tres fanáticas de la agrupación que siguen a sus ídolos por todos los Estados Unidos durante la primera gira que hicieron en ese país.

Es la primera película dirigida por Robert Zemeckis, el famoso director de Volver al Futuro y Forrest Gump. Esta trata de tres fanáticas de la agrupación que siguen a sus ídolos por todos los Estados Unidos durante la primera gira que hicieron en ese país. Mi nombre es Sam (2001): aunque el drama se basa en la discapacidad mental de un padre, y si puede o no hacerse cargo de su hija, la película tiene muchas canciones de The Beatles porque el protagonista, Sam, es fanático de la banda.

Y por último, y que de hecho solo tiene 3 años de haberse estrenado:

Yesterday (2019): cuando, tras un apagón mundial, el recuerdo de los Beatles se borra de la humanidad, un músico que intenta triunfar se convierte en una estrella del pop con sus temas.

Cada fan, o persona que escucha a la banda de vez en cuando, puede disfrutar este día con una buena playlist de ellos y entender porque fueron, y siempre serán un ícono de la historia musical.