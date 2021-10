Ed Sheeran dio positivo por coronavirus a días de lanzar su nuevo disco

El cantante Ed Sheeran comunicó a través de sus redes sociales que ha dado positivo por Covid-19. El cantante de 30 años ha explicado en un comunicado que está en su casa aislado. El contagio por covid del artista británico se produce solo cinco días antes de que salga su quinto álbum de estudio, uno de los lanzamientos musicales más esperados del año que incluye los sencillos Shivers y Bad Habits.

Sheeran se encuentra bien pues ha anunciado que tiene la intención de dar las entrevistas y actuaciones que tiene planificadas desde su casa. Lo que sí está claro es que no podrá llevar a cabo la promoción de su nuevo trabajo como había previsto. Sheeran vive cerca de Framlingham en Suffolk, donde creció, junto a su esposa Cherry, y la que hija que tienen en común, Lyra.

El británico ha informado a sus seguidores de su contagio el domingo. "Nota rápida para decirles que, lamentablemente, he dado positivo en la prueba de Covid, por lo que ahora estoy aislado y siguiendo las pautas del gobierno. Significa que ahora no puedo seguir adelante con ningún compromiso en persona por ahora, por lo que haré mis entrevistas / presentaciones planificadas como pueda desde mi casa". El cantante ha añadido: "Disculpas a todos los que he decepcionado, estén seguros todos x".

Como parte de la promoción del nuevo disco, que se titula =, Sheeran debía unirse a Zane Lowe de Apple Music la próxima semana para reproducir canciones de su álbum y responder preguntas de los fans.

Tras tomarse un descanso, ha vuelto con fuerza a la música y en el 2022, de abril a septiembre, tiene previsto ofrecer conciertos en directo en Reino Unido, Irlanda, Europa central y Escandinavia, incluido un espectáculo de tres noches en el estadio de Wembley de Londres, como parte de The Mathematics Tour.

Recientemente, Sheeran confirmó que ha preparado una canción navideña junto a una de las leyendas de la música británica, Elton John. El inglés explicó cómo surgió la colaboración entre ambos: "Elton me llamó el día de Navidad para decirme Feliz Navidad. En realidad Elton me llama casi cada día. Me dijo que Step into Christmas estaba en el 6 del Top 10 de la lista de singles y que quería hacer otra canción navideña y que si quería participar en ella". Al principio, tuvo dudas sobre si participar en el tema pero "poco a poco me fue persuadiendo. No sabes si vas a estar aquí mañana. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Tal vez no esté aquí mañana. ¿Por qué debía perderme esa oportunidad?".