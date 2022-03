El "chiste" de mal gusto que Regina Hall le hizo a Josh Brolin y Jason Momoa generó debates en las redes

Este año, los premios Oscar tuvieron tres anfitrionas mujeres: Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. Durante la entrega de premios, una broma de una de las presentadoras fue muy criticada en las redes sociales. El hecho ocurrió cuando Josh Brolin y Jason Momoa tuvieron que subir al escenario para presentar al ganador de uno de los rubros técnicos.

Al ver que ambos actores estaban en escena, Hall se acercó y aseguró que “tenía que hacer un test para el coronavirus”. “Es para asegurarme de que estés bien”, dijo la actriz mientras comenzaba a palpar a Brolin ante las risas del público. Sin dejarlo ahí, Hall hizo lo mismo con Jason Momoa. En las redes sociales, muchos usuarios señalaron que se trataba de un chiste de mal gusto e incluso explicaron que si Hall fuera hombre, sería un escándalo.

El chiste de Regina Hall que no cayó bien en redes sociales (Foto: REUTERS/Brian Snyder).

“Mujeres diciendo que el manoseo de Regina Hall a los dos actores fue gracioso... No lo fue, fue incómodo y no se deben enviar esos mensajes. No por que sean hombres deben soportar esas 'bromas' porque si fuera al revés se acaban los Oscar”, dijo un tuitero. Otra persona, reflexionó: “Pregunta seria. Este chiste de Regina Hall, que me gustó mucho, ¿les parecería gracioso si lo hiciera un presentador hombre con invitadas femeninas? Por lo tanto: ¿lo permitimos porque es humor en ambos casos o en ninguno?”.