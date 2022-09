El fuerte mensaje de Cande Tinelli en medio de su separación de Coti Sorokin

En las últimas horas, Cande Tinelli compartió en su cuenta de Instagram un contundente mensaje en sus redes sociales tras la ruptura con el cantante Coti Sorokin.

“Cuida lo que quieres, es carísimo perder lo que no tiene precio”, decía la publicación que la hija de Marcelo Tinelli compartió en sus historias.

Cabe destacar que la información de la separación de Cande y Coti la informó Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo (El Trece) a inicios del mes de septiembre: “Está confirmada la separación”.

Hace unos días se confirmó que Cande Tinelli se separó de Coti Sorokin y dejaron de compartir Canta Conmigo Ahora, el ciclo de Marcelo Tinelli.

Fue Karina Iavícoli quien contó que la hija del conductor del Trece y el cantante dieron por terminada la relación.

Cande y Coti aparecían juntos en el programa de Marcelo por contrato y, si uno se ausentaba, el otro también podía faltar.

La panelista señaló en Socios del Espectáculo que Sorokin viajó a España luego de la separación y Cande participó del programa sola.

Luego aclaró que la idea de la expareja es no volver a cruzarse al aire en Canta Conmigo Ahora. “Lamentablemente está confirmada la separación de Cande Tinelli y de Coti. Se acuerdan que habíamos contado que él está en España, que habían firmado que cuando no va uno a Canta Conmigo Ahora, no va el otro”, señaló la periodista.

Iavícoli explicó que “estuve averiguando con gente muy cercana porque había rumores y esto es un sí confirmado”.

“Habíamos dicho que por contrato si va uno al Canta Conmigo Ahora, va el otro. Ayer grabó Cande sola, sin Coti. Antes decíamos que él estaba en España y ella no fue porque no puede ir. Pero ahora nos hace pensar que se quedó sola porque él está en España y ahora ella ya fue”, acotó Rodrigo Lussich.

