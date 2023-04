El horrible momento que vivió Fer Vázquez, de Rombai: Denunció que una fan lo drogó

Lo que en principio era un manjar terminó siendo un mal viaje. Fer Vázquez, el cantante de Rombai, denunció que una fan le regaló unos brownies sin avisarle que eran de marihuana. Todo terminó con un malestar de parte del artista. “Empecé a flashear que me moría”, contó.

Cuando recibió el obsequio, el cantante lo agradeció y se lo comió. Sin saber el “ingrediente sorpresa”, empezó a sentirse mal. Él mismo relató la experiencia en sus redes sociales.

“Apareció una fan con un cartel que decía: 'Fer nunca te vas a olvidar de mí'”, recordó. Y agregó: “Ahora me cag… de la risa, pero en ese momento la flashé. ¿Me entendés? Los brownies me los comí pensando que no tenían nada, yo no fumo, no soy de fumar”.

“De ahí me fui a jugar fútbol cinco con amigos, empecé a flashear que me moría. Tenía taquicardia, estaba transpirando”, dijo. Todo, según Vázquez, fue culpa de los brownies locos.

Rombai estrenó “Olvídate de mí”

En su nueva canción, “Olvídate de mí”, Rombai mezcla la fuerza bailable de la cumbia con la melodía típica de la balada. La banda afirma que este corte refleja la búsqueda de Fer Vázquez por hacer algo diferente y que marque tendencia, tal como lo viene haciendo a lo largo de su carrera.

El tema tiene una melodía fresca y pegadiza que combina con una letra sobre las historias de amor de manera cómica. Un tema divertido para bailar.

“La canción es una reflexión medio comedia sobre cómo nos va en el amor. 'Tal vez nací para la fiesta y no para el amor', dice la letra, poniendo en cuestionamiento lo que es la vida en pareja”, describió Fer sobre este nuevo sencillo en donde también demuestra su dominio sobre los sonidos urbanos.

“Es una cumbia bien arriba, de fiesta, en combinación de sonidos actuales y balada, tiene el sentimiento de una balada con la fiesta de una cumbia”, agregó el cantante, compositor y productor. Para el anuncio de la salida de “Olvídate de mí”, el cantante subió un video a sus redes sociales con la reacción de sus abuelos al escuchar el tema.