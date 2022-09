El romántico posteo de la China Suárez a Rusherking: "Me enamoré de su forma de quererme"

El romance entre la China Suárez y Rusherking creció a pasos agigantados. La pareja atravesó distintas situaciones en muy poco tiempo y siempre se mostró muy unida. Mientras más se conocen, más enamorados están. Y eso mismo dejó en claro la actriz con un romántico posteo que subió a su cuenta de Instagram.

“Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de eso”, arrancó diciendo Suárez en un posteo al que acompañó con un video que contenía extractos de algunos shows de su novio.

Y agregó: “Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”.

Más allá de destacar la clase de persona que es Rusherking, la ex Casi Ángeles sobre todo valoró cómo la trata a ella. “Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel”, enumeró.

Como cierre y reflexión, les aconsejó a sus seguidores que siempre apuesten por aquellas personas apasionadas y dedicadas. “No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando me mandan estos videos. Sos grande arriba y abajo”, completó. “Hermosa mía”, atinó a responder en una historia de Instagram el músico ante semejante declaración de amor.

La China Suárez y Rusherking volvieron de Nueva York y sorprendieron a la prensa con su cantidad de equipaje

La semana pasada, la China Suárez y Rusherking regresaron a la Argentina luego de pasar unos días en Nueva York. Allí, ella estuvo cumpliendo con varios compromisos laborales a los que fue acompañada por su pareja.

Mientras aguardaban la llegada de su equipaje en Ezeiza, fueron captados por la prensa. Después de recibir todas las valijas, y de hacer frente a las preguntas de los periodistas que los esperaban, ambos se dirigieron al auto que los aguardaba a la salida del aeropuerto. El regreso de la China Suárez y Rusherking tras su viaje a Nueva York (Foto: Movilpress).