El testimonio de otra víctima de Aníbal Lotocki: Tenía fuerzas solo para ir a hacerme diálisis

La muerte de Silvina Luna, el jueves pasado, dejó en shock a todo el mundo del espectáculo y a la sociedad en general.

La modelo luchó por su vida durante 79 días internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano por las las consecuencias de la mala praxis de Aníbal Lotocki.

La noticia impactó tanto que otras víctimas del polémico cirujano están animando a hablar y rompieron el silencio.

Una de ellas es Vanesa Irouleguy, quien relató el calvario que vivió después de hacerse un relleno, que desembocó en una insuficiencia renal, entre otras tantas complicaciones.

“Fue muy movilizante lo que pasó con Silvina. Para mí era revolver cosas del pasado que fueron muy dolorosas. Fue muy difícil”, comenzó diciendo visiblemente conmovida.

“Me hice un relleno muy chiquito, pero inmediatamente empecé con los problemas graves en los riñones. Al año empecé a tener el 10% de la disfunción renal, donde entré en diálisis. Estuve 3 años esperando un trasplante, mi mamá me donó un riñón”.

A partir de ese momento, todo empeoró.

“Fue un dolor constante en las piernas, brazos. No podía dormir, estuve muy medicado, por eso perdí la memoria. No dormía. Yo iba a la clínica para que me internen para que me pasen una medicación especial para dormir porque el dolor era insoportable, como contaba Silvina”.

“Silvina se comunicó conmigo y yo en ese momento estaba muy dolorida, no dormía. Estaba con muy poca energía, sentía que me estaba apagando cada día. Solamente tenía energía para mejorarme y prestarle atención a mi cuerpo porque no podía hacer más nada que eso. No podía seguir algo legal, no podía nada más que ir a diálisis”, explicó sobre la charla que tuvo con la modelo, quien sí denunció al cirujano, que actualmente está condenado, pero sin una sentencia firme.