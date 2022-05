Fabián Mazzei sufrió un brutal accidente: Cayó del techo y quedó en silla de ruedas

El actor Fabián Mazzei relató en sus redes sociales el terrible accidente doméstico que sufrió en su cada y que lo dejó temporalmente en silla de ruedas. Según precisó a través de un video, cayó desde el techo y sufrió el hueso calcáneo de su pie derecho.

“Antes que nada, primero agradecer por todos los mensajes. Lo que pasó es lo siguiente: me caí. Fui a rescatar a mi gata al techo que tiene tres metros. Vi que estaba lleno de hojas y dije 'no, hay que sacarlas'. Cosa que no hay que hacer”, relató en su cuenta de Instagram.

“Cuando estoy bajando las dos bolsas, se trabó una y me caí de tres metros de altura. Tuve la suerte de caer parado y darme vuelta en el aire porque si no caía de espaldas. Me fracturé el hueso calcáneo. Milagro es que no me golpeé la columna ni la cabeza ni perdí el conocimiento”, subrayó.

En este contexto, informó que se someterá a una operación después de continuar con la grabación de una películas el lunes y martes próximo. “Hubo información que la verdad es que no me dejaba tranquilo y estuve haciéndome muchos estudios pero está todo bien. Golpes y fractura”, precisó.

El video estuvo acompañado por un breve texto, en donde indicó: “Parece de película, ¿no? ¡Pero nada más cierto! Agradecido por todo, por estar vivo y poder contarla. ¡Muchas veces este tipo de accidentes puede provocar cosas que no imaginamos!".