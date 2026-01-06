Calendario escolar 2026: ¿Cuándo comenzará Catamarca las clases?

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, dio a conocer el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026 en todo el territorio argentino. La definición se produjo luego de la confirmación del esquema de feriados nacionales y provinciales, y en el marco de un acuerdo alcanzado entre los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones para garantizar el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como establece la normativa vigente.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas y de acuerdo con fuentes oficiales, el calendario fija fechas diferenciadas de inicio, receso invernal y finalización del ciclo lectivo, en función de las particularidades climáticas, logísticas y organizativas de cada provincia. En ese contexto, Catamarca iniciará las clases el próximo 2 de marzo de 2026, tal y como lo había informado previamente el Ministerio de Educación de la provincia.

El cronograma establece que el comienzo más temprano del ciclo lectivo será el 18 de febrero, fecha en la que arrancarán las clases en Santiago del Estero. En tanto, Tierra del Fuego dará inicio al ciclo el 24 de febrero, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz lo harán el 25 de febrero. Por su parte, Chubut, Jujuy y San Luis fijaron el inicio para el 23 de febrero.

En el caso de Catamarca, el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, misma fecha prevista para la provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. De esta manera, la mayoría de las jurisdicciones concentrará el inicio del año escolar durante la última semana de febrero y los primeros días de marzo.

En relación con el receso invernal, el calendario también presenta diferencias entre las provincias. En la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco, las vacaciones de invierno se extenderán desde el 20 hasta el 31 de julio.

En tanto, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe tendrán su receso invernal entre el 6 y el 17 de julio. Por su parte, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán fijaron las vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio.

Respecto a la finalización del ciclo lectivo, Formosa será la provincia que concluirá antes, con cierre previsto para el 17 de diciembre. En tanto, la mayoría de las jurisdicciones, entre ellas Catamarca, finalizarán las clases el 18 de diciembre de 2026. En este grupo se incluyen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por último, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Misiones extenderán el calendario hasta el 22 de diciembre, mientras que La Pampa será la que más tarde cierre el ciclo lectivo, con finalización prevista para el 23 de diciembre.

Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que el objetivo central del calendario es garantizar la continuidad pedagógica y el cumplimiento efectivo de los días de clase, en un contexto de planificación anticipada que permita a las provincias organizar sus sistemas educativos, a las familias prever el calendario escolar y a las comunidades educativas contar con mayor previsibilidad de cara al próximo año.