Homero Pettinato furioso por el video que circula de su hermano "hay que ser hijo de p..."

Homero Pettinato defendió a su hermano Felipe luego de que se difundiera un video de una entrevista que dio el año pasado y que en las redes sociales aseguraran erróneamente que era de una nota que había dado horas antes del incendio que se originó en su departamento en el barrio de Belgrano y que acabó con la vida de su amigo Melchor Rodrigo.

“El video de mi hermano diciendo que está bárbaro y gritando shamouna es del año pasado”, comenzó diciendo en su cuenta de Twitter el hijo de Roberto y agregó enojado: “Hay que ser muy hijo de puta para hacerlo circular ahora”.

Aunque en redes sociales algunos usuarios dijeron que era nuevo, el video en realidad data de agosto del 2021. En la entrevista que dio a Intrusos Felipe habla de su regreso a la radio con su padre. “No tomo una gota de alcohol ni una pastilla para dormir”, dijo y cuando le preguntaron cómo transitaba la lucha diaria contra las adicciones, respondió: “Bien, lo que yo tengo es una personalidad adictiva”.

“Pasé por muchas crisis, me separé en pandemia como mucha gente, también perdí el rumbo laboral... El rubro en el que yo estaba se desplomó como muchos rubros. Me está costando volver a estar”, se había sincerado el actor.

También había contado que estaba manteniendo una buena relación con su ex pareja Sofía Colasante y madre de su hija. “El día del niño estuve con Juanita Michela. Fue un momento precioso. Siempre que nos vemos es precioso, con la mamá de mi hija me llevo espectacular”, recordaba con una sonrisa en ese momento.

En ese momento, al igual que ahora, Chano se encontraba en un centro terapéutico y al ser consultado por el cantante, el fan de Michael Jackson había dicho: “Tienen que tratar el tema de las adicciones de manera diferente. Una teaser no lo puede resolver tampoco. Algo van a tener que cambiar, modificar la ley de salud mental”.

El trágico incidente ocurrió el lunes 16 de mayo por la noche. El fuego arrasó con gran parte de lo que había en el interior de la unidad “F” del piso 22. El incendio se desató en el interior del living comedor y las llamas rápidamente se propagaron a los demás ambientes, que quedaron cubiertos de hollín. Las fotos del interior del lugar tras el siniestro muestran los destrozos en la cocina, el baño y el balcón. Sólo pareció salvarse una habitación.

Los resultados preliminares de las pericias realizadas por efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que cooperaron con sus pares de la PFA, señalaron que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”.

Tras el incendio del departamento, la situación judicial de Felipe se definirá una vez que culmine la etapa de recolección de material probatorio. Mientras tanto, el fiscal aguarda la evolución del hijo del músico y conductor para poder tomarle declaración. Llegado el caso, podría testimoniar en calidad de testigo o imputado.

Tras el incendio, Felipe estuvo internado en la Clínica Zavala en el Barrio de Belgrano por inhalación de monóxido de carbono y días más tarde fue trasladado a un centro de salud mental en el mismo barrio.

Una semana después del siniestro Tamara, hermana de Felipe, regresó a su programa de radio y habló. “De lo que pasó no voy a decir nada porque hay una investigación sobre qué ocurrió adentro de ese departamento, cómo se inició el fuego, cómo fueron todos los hechos esa noche... Y tampoco lo contaría porque me parece que hacer un show y contar todos los detalles de lo que fue pasando me parece innecesario y tampoco me sale. Sí me sale decir que estoy muy triste, que lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se la esperaba, que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto. Por supuesto mandar mis condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, que era muy amigo de Felipe, hoy en día era su mejor amigo. Es la persona que murió en el departamento”, continuó la hija de Roberto Pettinato.

Sobre Felipe, agregó: “Está internado, ahora está bajo tratamiento y todavía está en shock. No puedo contar mucho más, no me gusta tampoco hablar de esto y exponer todo. Sí decir que estamos muy tristes y mandar un beso a la familia de Melchor, el resto está en investigación”.