Ivana Nadal mostró su infartante entrenamiento: Con esta ruti se prendió fuego todo

Ivana Nadal lo hizo una vez más: prendió fuego la red social Instagram, compartiendo parte de su entrenamiento. Da la sensación de que todo lo que publica Ivana Nadal es furor en cuestión de minutos. La modelo compartió con sus seguidores su ardua rutina en un video, en donde se la puede ver en tanga rosa y con un corpiño deportivo gris que hicieron que sus curvas se notaran.

Con su belleza sin igual, la influencer le voló la cabeza de más de un seguidor que le retribuyó todo su amor a través de los comentarios y “me gustas” que obtuvo en el posteo. Con 401,859 reproducciones, el video fue una de las publicaciones más vistas en Argentina. En tanto que, sus seguidores le dijeron: “Me hacen mal tus caras, o sea yo sé que duelee”, “No te vayas nunca de insta que es lo mejor q le pudo pasar a esta red tenerte a vos” y “Voy a comenzar a entrenar así también”.

“Fuera de foco pero dándolo todo. Tranqui que en casa está la calefa prendida y con esta ruti se prendió fuego todo“, escribió Nadal en el epígrafe que acompañó a la grabación. Aunque la influencer compartió el momento muy optimista, recientemente decidió que su futuro será fuera del país, tras una oleada de críticas.

Ivana recientemente había recibido miles de reproches por sus dichos, motivo por el cual la joven anunció que se irá de Argentina a fines del 2020.

"Sigue sorprendiéndome cuánto nos cuesta entender que somos mucho más de lo que dice el resto. Que somos todo lo que sentimos y vivimos. Tenemos que respetar nuestros ideales y vivir desde el amor. Si es así, jamás vas a estar mal. Que nada ni nadie te haga creer que vivir la vida de un lugar amable con el amor como bandera es un error, vos sos tu propio templo y vos sabés realmente lo que te hace bien”, sostuvo Nadal en sus stories, adjuntando la captura de su conversación con el usuario que le dijo que “no está bueno que salgan a criticarla”.

Luego agregó: “Por supuesto entiendo a quienes critican mi mensaje por no poder creer que ellos también pueden estar bien. La crítica es miedo”, siguió la infartante modelo y dijo: “No puedo controlar cómo va a reaccionar la gente. La verdad es que no entiendo a este medio ni a esta sociedad. Lo que veo es que están muy dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio, con desconfianza, maltrato y violencia. Gracias a Dios ya me voy de este país a fin de año, deseándoles igualmente que sanen, que en algún momento puedan ser mejores personas. Si vos supieras la cantidad de personas que hay del otro día que están agradecidos del mensaje que les doy, de la cantidad de gente que ayudo”, finalizó la morocha dejando por sentado que dejará pronto el país.

Sin bien la morocha está enojada, igualmente compartió esta semana un video sin ropas: "Si andás sin un mango y tenés ganas de renovar un poco tus energías, ponete música y hacete estos ejercicios. Lo único que necesitás es tu cuerpo y ganas de estar mejor. De adentro hacia afuera, no te olvides. No importa tener abdominales, importa sentirte bien".