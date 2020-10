Julieta Prandi confirmó su noviazgo con Emanuel Ortega: Ya era hora de estar bien"

La noticia ya había sido confirmada, incluso, por la ex mujer del cantante, Ana Paula Dutil. Sin embargo, recién este jueves, Julieta Prandi se animó a decir con todas las letras que estaba comenzando una relación con Emanuel Ortega. Y lo hizo en la mesa de mujeres de Polémica en el Bar, por América, frente a quien pasó a ser su nueva prima política: Luciana Salazar.

“Sí, estoy con Emanuel”, aseguró la actual conductora de Confesiones, después de que Luli intentara pilotear el tema diciendo que hasta ahora sólo había escuchado “rumores” al respecto. En ese momento, Mariano Iúdica, conductor del ciclo, festejó. Y destacó la “mirada de enamorada” de Julieta, quién sólo atinó a decir: “Puede ser”.

Fue entonces cuando la locutora Valeria Mirabella, invitada al programa, le preguntó: “¿Tenes mariposas en el estomago , te sudan las manos?”. Y Prandi le respondió: “Son muchas preguntas. Si te lo puedo resumir, estoy muy bien en esta momento. Estoy muy estable, estoy en una relación y estoy muy contenta”.

¿Cómo hizo Emanuel para abordarla, siendo que los dos son tan famosos? “¡Como todo el mundo, supongo! Somos dos seres humanos, nada más. Que tengamos un nombre o una carrera conocida (no cambia nada)”, señaló Julieta. Pero no quiso dar detalles de cómo se dieron los primeros intercambios entre ambos. “Eso queda para nosotros”, señaló.

Sin embargo, para la mesa no pasó inadvertido el hecho de que, en plena cuaretena por el coronavirus, a los solteros no les resultó nada fácil buscar pareja, ya que no había lugares públicos que frecuentar y, quienes se conocieron a través de aplicaciones o redes sociales, no encontraban la manera de concretar una cita. Pero Prandi dejó en claro que la relación era reciente. “Estamos comenzando”, dijo.

Fue tras esta confesión que Salazar se animó a darle a su colega algunas referencias del cantante. “Una gran persona mi primo, hay que decirlo. Y no lo digo como prima, porque si no queda como muy obvio. Es una gran persona Emanuel, es una persona muy sensible. Y tiene una muy linda familia, sus hijos son adorables”,dijo. Y Mariano firmó al pie agregando: “Un corazón gigante, unos hijos hermosos. Y vos también”.

En ese momento, María Fernanda Callejón decidió aportar también su experiencia. “Yo con él hice Enamorarte, hace muchos años y con toda la familia Ortega. Y realmente es un ser muy especial. Y me parece que te lo re contra merecés después de todo lo que pasaste”, aseguró haciendo alusión al conflictivo divorcio de Julieta con Claudio Contardi, el padre de sus hijos Mateo y Rocco.

Julieta, emocionada al escuchar estas palabras, agradeció y dijo: “Ya era hora de estar bien”. ¿Si el destino le dio una revancha? “Sí, tardó pero llego”, reconoció. Y después explicó que en la vida “todo es un aprendizaje” y que "hay que estar vivo y despierto” para saber aprovechar las oportunidades.

Finalmente, después de un 2019 para el olvido, Prandi aseguró que el 2020 había llegado con muchas cosas positivas para ella. “Es un buen momento. Para mí es un gran año a nivel laboral y me encuentra mejor parada en todo sentido. Sobre todo, después de toda la tormenta que atravesé”, concluyó.