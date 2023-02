Julieta sorprendió en Gran Hermano: No salvó a su amiga y sacó de placa a Camila

Julieta Poggio salvó de la placa de nominados de Gran Hermano (Telefe) a Camila Lattanzio. Por ese motivo, este domingo el público deberá elegir entre Walter 'Alfa' Santiago, Romina Uhrig y Lucila La Tora para que abandonen la casa.

Después de imponerse en el desafío semanal y consagrarse líder, la influencer y bailarina obtuvo inmunidad y el beneficio de rescatar de la placa a uno de sus compañeros.

Aunque en redes sociales todos daban por hecho de que la joven iba a salvar a la exdiputada, fue a la primera a la que dejó en placa. En segundo lugar, tomó la misma decisión con el participante más grande de la casa. La definición quedó entre La Tora y Camila, pero ella no dudó en salvar a la música. Lucila, Walter y Romina quedaron en placa para la gala del domingo. (Foto: Captura Telefe)

Julieta sorprendió con sus argumentos al momento de salvar a un compañero de la placa: “No me basé en afinidad, sino en juego”

“Me costó tomar esta decisión porque no me basé en afinidad, sino en juego y en el resultado de una placa que tengo en mente”, argumentó Julieta cuando explicó los motivos de decisión en Gran Hermano.

Acto seguido, destacó que a Romina la quiere muchísimo pero sabe que esta placa le va a servir para probarse: “Necesita un empujoncito de la gente y sé que lo va a tener por la hermosa persona que es y los valores que tiene”. Romina habló sobre sus aspiraciones políticas en "Gran Hermano" y la fulminaron. (Foto: Captura Telefe)

Al respecto, Romina reafirmó: “Yo quiero seguir en la casa porque me elija la gente, no mis compañeros. Es lo que yo siento y lo que necesito porque hace mucho que no voy a placa”.

“La segunda persona que voy a dejar en placa es una persona que no necesita la salvación porque siempre dice que la prueba del líder es el domingo y que no le tiene miedo a eso y es Alfa”, sostuvo la influencer. Alfa le hace un gesto a Marcos durante una discusión en "Gran Hermano". (Foto: captura de Telefe)

Al momento de definir entre La Tora y Camila, la bailarina expuso: “Me costó tomar esta decisión porque no fue ni por afinidad, feeling o corazón. La tomé por estrategia de una placa que tengo en mente y confío en que el resultado va a ser el que creo”.

La repercusión en redes sociales después de que Julieta salve a Camila en “Gran Hermano”