La China Suárez, enfurecida con Paula Chaves: "Es una atrevida y una mala persona"

En un nuevo capitulo sobre el fin de la amistad entre Eugenia China Suarez, Paula Cháves y Zaira Nara, Yanina Latorre reveló que la actriz lanzó tremendos comentarios sobre la conductora de Bake Off Argentina (Telefe), donde la destrozó.

Yanina Latorre explicó en la emisión de LAM (El Trece) de este lunes 15 de noviembre cómo quedó el vínculo entre la China y Paula tras el Wandagate. "Se terminó totalmente", sentenció.

"La semana pasada, La China hizo una producción de fotos donde habló mucho. Se ve que no se da cuenta, no mide que hay productores cerca escuchando, y se pasa”, arrancó Latorre, y señaló: “Eugenia criticó mucho. Dijo que Paula era mala persona, una atrevida y que no entendía por qué se había metido".

"Para mi Paula estuvo fantástica, la ayudo y defendió a Zaira. Pero la China cuestionó que se metió donde nadie la llamaba y que no tenía por qué tomar partido por Zaira”, indicó Latorre, que fue interrumpida por Ángel De Brito: “Con Vero Lozano estuvo bien, negoció qué temas tocar y qué temas no en la entrevista, y dejó en claro de qué lado estaba”, dijo. Y agregó: "Oficialmente se terminó la amistad entre las dos".



Por otro lado, Yanina comentó sobre la actitud de Paula Chaves: "Jamás criticó a La China. Es más, a mí me clavó el visto. No quiere hablar. Tiene derecho a tomar partido, pero Eugenia dice que es una desubicada y que no la va a perdonar nunca”.

Luego, la angelita reveló una insólita situación durante el diálogo telefónico entre Wanda Nara y la China Suárez: “Eugenia le pidió que entre las dos inventaran un cuento contra Paula para que ella misma no quede mal parada. Dijo: 'Se olvida que cuando reemplazó a Vero Lozano me rogó que le diera una entrevista'. ¡Eso era un favor de amiga! ¡Eso no se reprocha!”.

Qué le dijo la China Suárez a Paula Chaves tras el Wandagate

De acuerdo con la información que reveló el martes 9 de noviembre Ángel de Brito en LAM, tanto Paula Chaves como Zaira Nara no quieren saber nada con la China tras el escándalo. "Se rompió esa amistad", sentenció el conductor. "Paula guarda silencio pero no quiere saber mas nada con la China Suárez", afirmó, a la vez que aseguró que eran amigas y que "pasaron muchas cosas que fueron dinamitando esa amistad".

"Cuando empiezan todos los rumores, tanto Paula como Zaira, que eran amigas de la China, la llaman y le piden explicaciones", contó Ángel. "Las respuestas de la China las dejaron heladas a las dos. Las tiene que contar ella, pero frases muy despectivas, que son típicas respuestas de ella también: 'Qué me importa', 'es mi vida', 'soy libre', muy de la China, pero más fuertes”, sostuvo el conductor.

A su vez, Mariana Brey contó que la China le reenvió a Icardi un audio que le había mandado Paula, en el que le preguntaba si eran verdad los rumores de su romance. "El 20 de agosto hay una conversación entre Paula y la China, donde le pregunta si realmente es verdad, porque todavía no se sabía nada. Y ella lo desmiente absolutamente, y es cuando le reenvía a Icardi ese audio para avisarle que Paula y Zaira estaban desconfiando. Esa no es una actitud de una buena amiga. Y vos te replanteás como amiga frente a esa actitud. Y encima después de eso se encontró con Icardi”, aportó Mariana Brey.", indicó la angelita, poniéndose del lado de Paula y Zaira.

Qué dijo Paula Chaves de la China Suárez

El viernes 5 de noviembre, durante su visita a Cortá por Lozano (Telefe), la conductora de Bake Off Argentina rompió el silencio sobre el Wandagate.

En el medio de la charla sobre el final del reality de pastelería el próximo lunes 8 de noviembre, Paula Chaves hizo referencia a Zaira Nara. Fue en ese momento en el que Verónica Lozano se animó a referirse sutilmente al escándalo. "¿Qué pasó con...? Viste lo que pasó, ¿no? Es terrible lo que pasó...", lanza la conductora del ciclo de la tarde. "Siento que me enterré yo sola acá nombrándola a Zaira", dijo Paula entre risas.

"Impensado", acotó Lozano sobre el escándalo que involucra a la China, Wanda, Mauro Icardi, y ahora también al esposo de Zaira Nara, Jakob Von Plessen, señalado como cómplice del jugador el PSG.

"Horrible, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada", comenzó diciendo la madre de Olivia, Baltazar y Filipa. "Se entiende perfectamente, pero vos sos más amiga de Zaira", tiró Vero en un intento de seguir con el tema. "Es la madrina de mi hija y yo la amo", respondió la modelo, enfilándose tajantemente a su lado. Entonces, la conductora indagó: "Y de la China buena onda pero no eras tan amiga, era otra relación". En respuesta, Paula Chaves no emitió sonido, pero asintió con la cabeza lo que decía la psicóloga y conductora.

Por último, Verónica Lozano le preguntó: "¿Y Zaira esta bien? Porque habían dicho que Zaira se había peleado...". Rápida, la conductora de Bake Off dijo: "No, no, Zaira está muy bien, está bárbara. Ella es re tranquila", expresó Chaves.

L.M